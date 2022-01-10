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新光三越春節送3台百萬名車！卡利HIGH線上線下可累送

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越春節檔期將一次送出賓士、VOLVO、LEXUS三輛百萬名車。圖／新光三越提供
新光三越春節檔期將一次送出賓士、VOLVO、LEXUS三輛百萬名車。圖／新光三越提供

拿到年終獎金的購物計畫，或最近有想要入手的購物清單，每年這時候新光三越會員卡友都在等「新春卡利HIGH」這一波，今年檔期從1月13日至2月20日，新光三越聯手12大銀行推出4％、5％、6％回饋，使用skm pay加碼最高最高7%回饋，今年特別的是「新春卡利HIGH」首度可在新光三越App、電商平台skm online，線上線上同享卡利HIGH回饋，讓滿額累計更便利快速，也符合時下購物型態。

「新春卡利HIGH」使用12大指定銀行單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；其中使用新光三越行動支付skm pay並綁定12大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元立即再加碼1%、最高7%回饋。

此外，慶祝skm points上線，今年新春卡利HIGH更首度「加碼送點數」，如活動首七日刷卡單筆3千送2千點、滿1萬送5千點，讓會員用skm points搭配卡利HIGH享受最划算的購物禮遇，可以用點數抽賓士車、兌換或加價購話題夯品，還可以扣50點加1千元數在App搶先預購初一福袋

今年春節檔期新光三越共將送出三台百萬名車，包括1月底前在新光三越App扣skm points每扣10點就可獲得抽獎機會一次，有機會抽中價值210萬的「Mercedes–Benz C–Class 180」；1月18日早上10點起於App扣50點加1千元搶先預購新光三越「我不是胖虎」初一福袋，有機會把台北信義新天地價值160萬的Volvo XC40 T3開回家；除此之外，新光三越會員2月28日前刷JCB卡單筆消費滿200元，還有機會抽中LEXUS NX200豪華版。

PANDORA 2022新春系列串飾2,480元起。圖／新光三越提供
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Tokyo Banana東京香蕉8入蛋糕禮盒，扣1,000點skm points免費兌換、扣100點skm points+500元加價購。圖／新光三越提供
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Tory Burch Tanya老虎斜背小包，25,900元。圖／新光三越提供
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