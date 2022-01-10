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尚格新春鉅獻 大摩、吉拉、塔木嶺限定禮盒璀璨迎虎年

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
大摩新年奢藏奧藝禮盒12年，建議售價1,590元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩新年奢藏奧藝禮盒12年，建議售價1,590元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

牛年即將邁入尾聲，放眼嶄新的虎年，尚格酒業獨家推出多款威士忌品牌限量新年禮盒，獻給親朋摯友。「大摩新年奢藏奧藝禮盒」運用耀眼金屬工藝，以沈穩大器底座，詮釋大摩宏偉氣勢下的不凡線條。淬釀不凡的吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌推出「吉拉雪莉12年新春吉祥如意限量版」，罐身設計充滿春節氣息，象徵來年事事如意。來自斯貝賽的橡木桶玩家塔木嶺，以氣勢磅礡的「塔木嶺雙桶及雪莉三桶虎年限定版」，讓新的一年虎虎生風。

「大摩新年奢藏奧藝禮盒」（Dalmore Pedestal Collection）採用獨特鐵製外盒設計，稜角分明、藝術精品質地設計，以優雅的紅色、綠色和銀色，揭示12年、15年和亞歷山大三款最經典的大摩威士忌。

此外盒設計概念，自博物館中的羅馬展示柱延伸而來，羅馬柱是傳承自古羅馬集結雕塑、建築、設計、繪畫之大成的藝術，象徵大摩不僅是威士忌，更是流傳千古的藝術品。

大摩新年奢藏奧藝禮盒15年，建議售價2,650元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩新年奢藏奧藝禮盒15年，建議售價2,650元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「大摩新年奢藏奧藝禮盒」系列中的大摩12年以奢紅為包裝主色，展現其充滿熱情辛香料、柑橘果醬與Oloroso雪莉酒的陽光層次；大摩15年的墨綠包裝，是大摩基本風格的縮影，帶有巧克力橙與丁香、肉桂及薑等年節感濃郁的風味；大摩亞歷山大三世則身裹象徵皇家榮耀的黑銀色戰袍，是全世界第一款以美國波本威士忌橡木桶、西班牙奧朗索雪莉酒橡木桶、馬德拉酒桶、義大利馬莎拉酒桶、葡萄牙波特酒桶，與卡本內蘇維翁葡萄酒桶六種橡木桶融合的作品。

大摩新年奢藏奧藝禮盒亞歷山大紀念款，建議售價6,950元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩新年奢藏奧藝禮盒亞歷山大紀念款，建議售價6,950元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「吉拉雪莉12年新春吉祥如意限量版」罐身環繞代表新春的紅色與紫氣東來的吉拉紫，傳達出吉祥如意的祝福。吉拉雪莉12年獲得2021 ISC國際烈酒競賽金牌肯定，在高達28呎的蒸餾器淬釀下，呈現出吉拉酒廠細膩又飽滿的風格。酒液先在美國波本橡木桶中熟陳，再轉往來自西班牙雪莉酒原鄉赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏，賦予吉拉雪莉風味的生命力。

吉拉雪莉12年新春吉祥如意限量版，建議售價1,350元。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉雪莉12年新春吉祥如意限量版，建議售價1,350元。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自斯貝賽橡木桶玩家塔木嶺的虎年限定版，盒身上威風凜凜的老虎，象徵即將迎接虎虎生風的來年。酒廠經典代表塔木嶺雙桶，熟成於美國白橡木波本桶與西班牙Oloroso雪莉桶，每口都能感受到層次飽滿、平衡卻又餘韻不絕的美好。

承襲酒廠玩桶精神與極致工藝的塔木嶺雪莉三桶，起初置於美國白橡木波本桶，而後轉往分別來自Paez、Tevasa與Vasyma三間酒廠精選的三款西班牙Oloroso雪莉桶中熟陳；最終再轉回美國白橡木桶，平衡其豐富層次的風味。在多種雪莉桶交錯運用之下，演繹出令人驚喜的雪莉氣息。

塔木嶺雙雪莉三桶虎虎生風新年限定版（左），建議售價950元。塔木嶺雙桶 虎虎生風新年限定版，建議售價900元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
塔木嶺雙雪莉三桶虎虎生風新年限定版（左），建議售價950元。塔木嶺雙桶 虎虎生風新年限定版，建議售價900元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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