IU清新初戀感美照曝光 網「讓人又愛上她了！」

「國民妹妹」IU日前在南韓第36屆金唱片頒獎典禮，一舉拿下唱片部門本賞、數位部門本賞、數位音源年度大獎，好不風光。除了會唱歌之外，IU在頒獎典禮時還以像是《德魯納酒店》劇服風格的造型現身領獎，並偶遇當時合作男演員李到晛，一同合影，勾起影迷滿滿的回憶。

IU的超強魅力，讓她一舉一動都備受關注，連在金唱片頒獎典禮時，傻傻站在台上罰站的模樣，也萌暈網友成為討論話題。同時，IU擔任品牌大使的New Balance也在近期曝光全新系列鞋款與服飾，身穿機能工裝的她，身處如牧場般的背景，手提鮮花的造型，傳遞出清新感。讓粉絲見了也不免直呼「有初戀的感覺」、「好美！又讓人愛上你了」。

因應農曆虎年到來，New Balance也由亞太設計中心主導，打造相關系列鞋款。像是IU在全新形象大片裡，就身穿了專為亞太區消費者量身打造的成套機能感工裝，並搭配限定57/40鞋款，烘托出陽光灑落的春日氣息。New Balance透過墨黑色的麂皮鞋身中，襯托出中性與柔美並存的平衡細膩層次。或是以深金色與亮橘色點綴鞋身，突顯了麂皮、網眼面料與色彩拼接細節上的視覺效果，鞋標處更以虎紋巧思帶出年節氣氛。

IU身穿New Balance連帽防潑風衣4,980元、九分工裝長褲2,380元、棉質抽繩上衣1,980元，搭配新年限定系列5740鞋3,880元。圖／New Balace提供

除了虎年限定的57/40鞋款，New Balance還準備了新款327系列鞋，使用燈芯絨與麂皮異材質拼接，於春季推出薔薇紅、深草綠與玫瑰粉的拼接色彩點綴的設計。另外，SHIFTED支線的高階鞋款XC-72也同樣是新年限定系列的亮點之一，UXC72CNY以墨黑與深金作為主調，在前衛且立體的鞋型輪廓下，搭配品牌擅長的鴛鴦配色讓整體視覺維持平衡，並特別於鞋後跟與前腳鞋面加入虎紋細節，呼應虎年意象外，其方型延伸大底也是視覺重點。

IU身穿New Balance連帽防潑風衣4,980元、九分工裝長褲2,380元、棉質抽繩上衣1,980元，搭配新年限定系列5740鞋3,880元。圖／New Balace提供

IU身穿New Balance連帽防潑風衣4,980元、九分工裝長褲2,380元、棉質抽繩上衣1,980元，搭配新年限定系列5740鞋3,880元。圖／New Balace提供

IU身穿New Balance連帽防潑風衣4,980元、九分工裝長褲2,380元、棉質抽繩上衣1,980元，搭配新年限定系列5740鞋3,880元。圖／New Balace提供

New Balance連帽防潑風衣4,980元。圖／New Balace提供

New Balance九分工裝長褲2,380元。圖／New Balace提供

New Balance XC-72系列3,680元。圖／New Balance提供

New Balance 327系列鞋3,080元。圖／New Balance提供

New Balance 57/40系列鞋3,880元。圖／New Balance提供