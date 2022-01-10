限量4.8萬份！7-ELEVEN推「預訂制日本黑毛和牛御膳」

年貨想要吃奢華好味，7-ELEVEN壓軸端出各種高級食材及料理，即日起至1月14日推出「預訂制日本黑毛和牛御膳」，限量4.8萬份；為讓消費者輕鬆品嘗「日本直輸鱈場蟹」，1月12日晚間更將首度以直播大玩1元起標，炒熱年前買氣。此外，看準年節小份量、個人化鮮食需求，7-ELEVEN與米其林餐盤推介台菜餐廳「膳馨」開發高CP值「個人化佛跳牆」，年節期間鮮食商品均換上新春包裝，更顯春意喜氣。

為了滿足消費者因疫情無法赴日觀光旅遊、想念日式美食的渴望，7-ELEVEN首次開發CP值超高的「日本黑毛和牛—壽喜燒御膳」，肉品選擇經日本和牛協會認證A4等級黑毛和牛，精選胸腹五花肉搭配日本直輸壽喜燒醬汁烹煮調味，首次使用100%在地越光米，佐以炙燒嫩豆腐、玉子燒、鮮香菇、醬烤青江菜等配菜，以日式懷石定食刷新超商食感體驗，售價299元，即日起至1月14日可於7-ELEVEN門市預訂，限量4.8萬份，預計取貨日為1月24至1月29日，取貨時同步回饋OPEN POINT 20點。

7-ELEVEN為取得100%日本原產和牛，透過統一超商東京行銷公司與日方供應商直接接洽，嚴選日本九州專區契養黑毛和牛，在地飼養30個月以下、且進口的每一塊肉皆經過油花檢測符合A4等級以上肉質始可出口，肉質媲美日本專門店。

除了日式奢華，也有傳統手路菜可滿足味蕾體驗。7-ELEVEN首度與米其林餐盤推介台菜餐廳「膳馨」推出微波即食的「個人化佛跳牆」，因佛跳牆食材眾多，即使小份量、個人化也需繁複調理，滿滿一盅包含排骨酥、鮑片、炸鵪鶉蛋等9大食材，湯頭濃郁甘醇富有層次，售價139元，首次推出採限量銷售，即日起於台北市、高屏地區1,600間門市限定販售，1月24日全台門市開賣。

7-ELEVEN鮮食商品今年於年節期間擴大至7種品項換上新春包裝，包含尾牙習俗必吃的「御料小館 X 源芳滷肉刈包」代表來年發大財、「御選紅燒牛肉麵」象徵「牛」轉乾坤、「咖哩雞排烏龍燴麵」則有長壽吉祥之意；除夕當天因有許多店家休息，不少人為了祭拜地基主，會購買「經典奮起湖便當」、「奮起湖雙拼便當」，去年即熱銷超過13萬份，今年也推出春節意象的新春包裝，拜拜具新意又應景。

迎接嶄新金虎年的重頭戲就是圍爐年菜，7-ELEVEN觀察疫情下冷凍水產「零」接觸直播拍賣興起，今年特別以「奢華海鮮餐」為訴求，祭出日本直輸3款話題水產，其中「鄂霍次克海熟凍鱈場蟹（整隻）」擁有「蟹中之王」美譽、巨無霸4.1公斤，為日本3大名蟹之一，於活體狀態即以1%鹽水煮熟，再以空氣冷凍方式結凍，保存新鮮原味，1月12日至1月24日開放預購，依規格1.6～4.1kg等9個級距式價格原價7,999元～1,8265元、限時優惠價4,799元～1,0959元，實體門市預購5天後可收到貨、「i預購」平台6天後可收到貨。7-ELEVEN首次舉辦線上「1元起直播競標」活動，於1月12日晚上7點30分在7-ELEVEN官方粉絲團競標「鄂霍次克海熟凍鱈場蟹（整隻3公斤）」，邀請知名主廚孫榮Kai Son老師現場示範料理。

7-ELEVEN近年積極拓展冷凍海鮮類別經營，尤其以農曆春節更顯銷售力，相較其他檔期業績約成長2成，且食材逐年升級，除了有往年人氣暢銷的2S等級干貝之外，今年加碼推出S、M、L尺寸，並且為生食級「鄂霍次克海生食級帆立貝柱」，帶給消費者全新味蕾享受，更強勢推出3款品項「奢華海鮮餐」，即日起可於7-ELEVEN各門市、i預購、鮮拾、康是美、博客來等平台選購。為了滿足多種料理方式，7-ELEVEN更推出「鄂霍次克海熟凍鱈場蟹腳切盤」、「鄂霍次克海生食級帆立貝柱」，解凍後即可食用或簡單料理上桌。