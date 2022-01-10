欺騙你的眼睛？BALENCIAGA新春虎年系列廣告超搞怪

每每有新系列商品上市前就會清空官方IG賬戶的BALENCIAGA，近來連發各種搞怪的形象照，原來這都是為了宣傳新春虎年系列。從照片中可以看到虎紋和橘色調商品，除了呼應農曆生肖主題也注入溫暖熱鬧的搶眼風格。

BALENCIAGA本次形象照特別以「視錯覺」效果欺騙大家的眼睛，讓成對的模特兒穿戴新春虎年系列的單品，透過刻意安排的位置、姿勢來營造像是一個人的畫面。而在相應的短片中，他們移動身體後逐漸展現出兩人的形態，揭曉了其中的視覺奧秘，帶來新年和家人歡聚的幽默和樂趣。這個企劃是由藝術家Pablo Rochat和攝影師Chris Maggio共同執導的，以巧思展現新春佳節與家人團聚的樂趣與喜悅。

而今年新春虎年系列的單品品項也是非常豐富，包含男女成衣、童裝、包款、鞋履、配飾和珠寶首飾。服裝方面有運動外套、牛仔夾克、多層次上衣、彈性過膝運動褲及扭褶連衣裙等經典款式，都運用橘色或灰褐色的虎紋重新加以詮釋。全新運動風BALENCIAGA徽標上方則飾以一頭咆哮的老虎側影，這一標誌在連帽衫、T恤、雙肩包、皮夾及帽子上都可見到。

Hourglass、Gossip和Le Cagole系列包款均推出虎紋款、橘色款以及兼具兩種設計的款式，Sneakerhead包款和Runner運動鞋飾以橘色細節，Master靴款則搭配亮橘色鞋帶，Mallorca涼鞋由人造虎紋毛草製成；Triple S運動鞋和C形Puffer夾克則採用棕色系色調，如深米色和駝色，其它單品滿飾同樣色彩的虎紋印花。Happy Charms系列推出迷你生肖款，特別可愛討喜。