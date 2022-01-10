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竹科媽媽遛孩新去處！誠品進駐遠百竹北精選近萬種童書

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活進駐遠百竹北。圖／誠品提供
誠品生活進駐遠百竹北。圖／誠品提供

新竹縣首家誠品即將在遠百竹北登場，隨著遠百竹北將在1月14日起試營運、1月20日正式開幕，挑高7米的「誠品生活竹北遠百店」也即將見客。誠品竹北店型大量運用綠色與深淺木質色系，打造充滿綠意的「森林系」空間，5大幅藝術光牆呈現攝影師簡子鑫漫遊冰島與柏林的黑白攝影作品，引入大地的靜謐氛圍。

因應竹北家庭客層與新生兒多，精選近萬種幼幼書、橋樑書、中外文繪本、兒童暨青少年文學等各類書籍與幼教玩具，另有歐風市集廣場，引進人氣美食品牌進駐，讓在地親子客層又多了一處可互相陪伴閱讀的地方。充滿童趣的兒童書區，綠色牆面彩繪小朋友喜愛的各種恐龍圖案，營造叢林歷險氛圍，開幕活動期間，誠品生活竹北遠百店與讀書共和國出版集團的「小熊出版」獨家合作主題書展，精選書籍限時優惠6.6折起。

誠品生活竹北遠百店還有寬闊舒適的歐風市集廣場，引進人氣美食品牌包括「Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋」，選用台灣時令水果新鮮製作，試營運首3日任2球即享5折優惠；「公主爸爸手作烘焙坊」開幕快閃帶來招牌法式蕾絲餅；展現台茶美學概念的「泱茶」推出冬季限定飲品「雪莓寶盒」呈現夢幻漸層色系；還有新竹在地「田田茶舖」以台灣小農食材製作古早味車輪餅，開幕活動期間不限口味，買四送一。

試營運首日起，凡誠品人會員單筆消費不限金額即可獲得「壬寅年董陽孜福字春聯」一張（數量有限，贈完為止）；開幕首三日下載誠品人App成為白卡會員，單日消費累計滿3,600元即可升等金卡會員（原升等門檻為6,000元）。開幕期間，誠品人會員於書店單筆消費滿1,500元，即可獲贈日本書寫品牌HIGHTIDE美型玻璃沙漏一只（數量有限，贈完為止）。

誠品生活竹北遠百店兒童書區。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店兒童書區。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店獨家品牌，Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店獨家品牌，Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋。圖／誠品提供
誠品生活進駐遠百竹北。圖／誠品提供
誠品生活進駐遠百竹北。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店，泱茶冬季限定飲品「雪莓寶盒」。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店，泱茶冬季限定飲品「雪莓寶盒」。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店，開幕限定快閃，公主爸爸手作烘焙坊招牌「法式蕾絲餅」。圖／誠品提供
誠品生活竹北遠百店，開幕限定快閃，公主爸爸手作烘焙坊招牌「法式蕾絲餅」。圖／誠品提供

誠品 品牌 新竹

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