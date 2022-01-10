一開賣就排隊搶購！The North Face聯名KAWS系列憑什麼？

擅長結合戶外運動機能與潮流設計的The North Face（簡稱TNF）近期推出了兩大聯名款，一是和GUCCI再度合作，二是首次跨界的KAWS。其中與KAWS合作款更是聲勢驚人，消息曝光不只引起討論，在台開賣當天更是罕見造成排隊搶購人潮，憑得是什麼？

即使對於潮流圈不熟悉，相信許多人仍耳聞過現代藝術家KAWS的名號，其作品多次成為國際拍賣會的矚目拍品。更別說，他還曾經與時尚品牌包括DIOR、UNIQLO和Nike跨界合作過服裝與配件，都深受消費者喜愛。而且KAWS畫筆下招牌角色，化身成的立體公仔，也是藏家們的最愛，價格一年比一年還高，說他有點石成金的魅力，一點都不為過。

The North Face和KAWS聯名系列，在台開賣當天更是罕見造成排隊搶購人潮。圖／摘自台北101臉書粉絲團

而The North Face過去雖有過不少聯名系列，像是Mastermind、MM6或是殿堂級潮牌Supreme等，都足以讓品牌粉絲津津樂道。然而和KAWS卻是第一次合作，未來是否還會有？品牌也不置可否，讓潮流迷都想入手，除了穿上身有話題，更有「增值」的可能性。所以，即使是招牌羽絨外套，在KAWS的加持下，比起原本貴上近萬元，仍有許多消費者埋單，因此在開賣當天，店鋪還未開門營業，位於台北101的門市就排起長長人龍等著搶買聯名款。

為了KAWS聯名款上市，The North Face也改變了台北101門市的店裝。圖／The North Face提供

KAWS的出手也沒讓品牌粉絲失望，在聯名系列裡，他大膽的拆解了The North Face招牌服飾當作畫布。採用招牌的抽象圖案，輔以多種亮眼配色，產品涵蓋配件飾品，以及多款服飾，經典產品也於此次合作系列中有不同的演繹方式。識別度極高，特別是經典的「XX」圖案貫穿全系列，穿上身要低調都難。

為了KAWS聯名款上市，The North Face也改變了台北101門市的店裝。圖／The North Face提供

The North Face與KAWS聯名系列毛帽1,980元。圖／The North Face提供

The North Face與KAWS聯名系列1996 NUPTSE褲款17,380元。圖／The North Face提供

The North Face與KAWS聯名系列1986 MOUNTAIN夾克19,800元。 圖／The North Face提供

The North Face與KAWS聯名系列連帽上衣6,380元。圖／The North Face提供

The North Face與KAWS聯名系列BASECAMP DUFFEL包9,380元。圖／The North Face提供

The North Face與KAWS聯名系列刷毛夾克14,880元。圖／The North Face提供