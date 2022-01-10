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一開賣就排隊搶購！The North Face聯名KAWS系列憑什麼？
擅長結合戶外運動機能與潮流設計的The North Face（簡稱TNF）近期推出了兩大聯名款，一是和GUCCI再度合作，二是首次跨界的KAWS。其中與KAWS合作款更是聲勢驚人，消息曝光不只引起討論，在台開賣當天更是罕見造成排隊搶購人潮，憑得是什麼？
即使對於潮流圈不熟悉，相信許多人仍耳聞過現代藝術家KAWS的名號，其作品多次成為國際拍賣會的矚目拍品。更別說，他還曾經與時尚品牌包括DIOR、UNIQLO和Nike跨界合作過服裝與配件，都深受消費者喜愛。而且KAWS畫筆下招牌角色，化身成的立體公仔，也是藏家們的最愛，價格一年比一年還高，說他有點石成金的魅力，一點都不為過。
而The North Face過去雖有過不少聯名系列，像是Mastermind、MM6或是殿堂級潮牌Supreme等，都足以讓品牌粉絲津津樂道。然而和KAWS卻是第一次合作，未來是否還會有？品牌也不置可否，讓潮流迷都想入手，除了穿上身有話題，更有「增值」的可能性。所以，即使是招牌羽絨外套，在KAWS的加持下，比起原本貴上近萬元，仍有許多消費者埋單，因此在開賣當天，店鋪還未開門營業，位於台北101的門市就排起長長人龍等著搶買聯名款。
KAWS的出手也沒讓品牌粉絲失望，在聯名系列裡，他大膽的拆解了The North Face招牌服飾當作畫布。採用招牌的抽象圖案，輔以多種亮眼配色，產品涵蓋配件飾品，以及多款服飾，經典產品也於此次合作系列中有不同的演繹方式。識別度極高，特別是經典的「XX」圖案貫穿全系列，穿上身要低調都難。
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