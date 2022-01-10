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過年就是要大「橘」大利 BV新春系列換上全新暖色登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Mini Jodie毛絨繩結手提包 (蜜橙橘) ，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie毛絨繩結手提包 (蜜橙橘) ，77,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供

這個月底即將迎來農曆新年，相信大家一定都陸續在各種廣告中看見充滿創意的吉祥話、諧音梗，而時尚品牌的新春限定系列也輪番上市，滿足大家在農曆年都習慣添購新衣、穿新衣的需求。BOTTEGA VENETA（簡稱BV）今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍！

這次BV新春系列網羅最受歡迎的Cassette、Mini Jodie系列包包，無論是編織紙質小牛皮材質或是超可愛的毛茸茸款，都換上鮮明的橘色，展現暖意。另外像是Lido拖鞋、Puddle雨靴、短夾、AirPods保護套等，也都有新的橘色款可以選擇。超熱賣的Tire中筒靴，也以黑色鞋身搭配橘色鞋底，打造搶眼的撞色外觀。

而嶄新曝光的廣告形象，也特別打造了鮮橙橘色編織造型背景，搭配標誌性的「BV綠」字樣，搶眼帶著前衛的視覺感官，為農曆年帶來嶄新意象。在幾間指定專門店還能見到新春特別櫥窗設計，營造時尚又熱鬧的年味。

Cassette編織小羊皮縫線卡帶包 (白橘) ，10萬1,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織小羊皮縫線卡帶包 (白橘) ，10萬1,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
嶄新曝光的廣告形象，也特別打造了鮮橙橘色編織造型背景，搭配標誌性的「BV綠」字樣，搶眼帶著前衛的視覺感官，為農曆年帶來嶄新意象。圖／BOTTEGA VENETA提供
嶄新曝光的廣告形象，也特別打造了鮮橙橘色編織造型背景，搭配標誌性的「BV綠」字樣，搶眼帶著前衛的視覺感官，為農曆年帶來嶄新意象。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
Puddle圓頭橡膠雨靴 (橘色) ，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Puddle圓頭橡膠雨靴 (橘色) ，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Tire撞色小牛皮厚底中筒靴，39,700元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Tire撞色小牛皮厚底中筒靴，39,700元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Lido編織襯墊小羊皮拖鞋，39,000元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Lido編織襯墊小羊皮拖鞋，39,000元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Candy Cassette編織紙質小牛皮卡帶腰包，43,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Candy Cassette編織紙質小牛皮卡帶腰包，43,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織小羊皮縫線卡帶包 (白綠) ，10萬1,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織小羊皮縫線卡帶包 (白綠) ，10萬1,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Arco Tote寬編織剪羊毛托特包，90,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Arco Tote寬編織剪羊毛托特包，90,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織小牛皮對開短夾，17,200元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織小牛皮對開短夾，17,200元。圖／BOTTEGA VENETA提供
AirPods Pro橡膠保護套 (橘) ，5,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
AirPods Pro橡膠保護套 (橘) ，5,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍。圖／BOTTEGA VENETA提供
Arco 33編織紙質小牛皮肩背包，10萬7,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
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