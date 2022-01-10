過年就是要大「橘」大利 BV新春系列換上全新暖色登場

這個月底即將迎來農曆新年，相信大家一定都陸續在各種廣告中看見充滿創意的吉祥話、諧音梗，而時尚品牌的新春限定系列也輪番上市，滿足大家在農曆年都習慣添購新衣、穿新衣的需求。BOTTEGA VENETA（簡稱BV）今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍！

這次BV新春系列網羅最受歡迎的Cassette、Mini Jodie系列包包，無論是編織紙質小牛皮材質或是超可愛的毛茸茸款，都換上鮮明的橘色，展現暖意。另外像是Lido拖鞋、Puddle雨靴、短夾、AirPods保護套等，也都有新的橘色款可以選擇。超熱賣的Tire中筒靴，也以黑色鞋身搭配橘色鞋底，打造搶眼的撞色外觀。