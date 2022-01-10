聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年就是要大「橘」大利 BV新春系列換上全新暖色登場
這個月底即將迎來農曆新年，相信大家一定都陸續在各種廣告中看見充滿創意的吉祥話、諧音梗，而時尚品牌的新春限定系列也輪番上市，滿足大家在農曆年都習慣添購新衣、穿新衣的需求。BOTTEGA VENETA（簡稱BV）今年推出了一系列新春限定商品，為人氣包款換上充滿朝氣的橘色調，令人聯想起大「橘」大利、心想事「橙」的概念，帶來滿滿的討喜活力氛圍！
這次BV新春系列網羅最受歡迎的Cassette、Mini Jodie系列包包，無論是編織紙質小牛皮材質或是超可愛的毛茸茸款，都換上鮮明的橘色，展現暖意。另外像是Lido拖鞋、Puddle雨靴、短夾、AirPods保護套等，也都有新的橘色款可以選擇。超熱賣的Tire中筒靴，也以黑色鞋身搭配橘色鞋底，打造搶眼的撞色外觀。
而嶄新曝光的廣告形象，也特別打造了鮮橙橘色編織造型背景，搭配標誌性的「BV綠」字樣，搶眼帶著前衛的視覺感官，為農曆年帶來嶄新意象。在幾間指定專門店還能見到新春特別櫥窗設計，營造時尚又熱鬧的年味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言