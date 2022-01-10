來一口輕戀悸動！微醺D調系列草莓調酒 全聯限定上市

每年冬末初春之時，正是草莓季浪漫登場的時刻。台灣菸酒公司今年首度研發、推出使用伏特加為基底的季節限定調酒新品「微醺D調系列——草莓調酒」，即日起於全台全聯通路限定上市，邀請你一起品嚐酸酸甜甜、屬於輕戀曖昧的悸動滋味。

「微醺D調系列——草莓調酒」精選來自隆田酒廠最乾冽、純淨的伏特加作為基酒，再汲取草莓的清甜與果香，透過3%酒精度與恰到好處的酸甜比例，交織出精緻完美的調酒飲品。在絕美的迷濛粉色酒液下，入口時的微酸、微甜與微醺的酒精瞬間融合，清香尾韻縈繞口中，創造出滿滿的幸福感。

本次限定新品「微醺D調系列——草莓調酒」的包裝設計，將罐身做為草莓的視覺演繹，底部環繞著粉色漸層營造冬戀微醺的浪漫氛圍。酒標「莓 I Love You」正代表著「May I Love You」的隱喻，是屬於輕戀曖昧時期的悸動，亦如「微醺D調系列——草莓調酒」迷人的酸甜滋味。

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