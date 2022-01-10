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台灣限定！攜手時裝品牌APUJAN 汀士頓新春禮盒發表
蘇格蘭知名威士忌酒廠汀士頓，攜手國際知名時裝設計師詹朴與品牌APUJAN團隊，為旗下兩支明星威士忌「汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀」以及「汀士頓重雪莉桶12年」，共同打造絕美新春禮盒。
APUJAN創意總監詹朴26歲初次登上倫敦時裝周，以故事為品牌核心，奇幻想像與文學典故為創作元素，吸引三星、麥當勞、吳寶春、雲門舞集，紛紛與他合作。
這次詹朴為汀士頓設計2022年新春禮盒，以其慣有的奇幻風格跟時裝緹花構圖的形式，結合代表汀士頓的品牌LOGO，創立年份、原麥及棉花廠圖騰，運用象徵歲月流逝、時間醞釀的恐龍骨骸，打開大門的鑰匙，以及日月星辰等元素，融入台灣限定的東方色彩，讓視覺可以從不同款型的禮盒包裝繼續延伸，像是一個時尚的微型系列，可以相呼應，一起訴說一篇又一篇關於時間、關於想像、關於擁抱的故事。
英商帝仕德行銷總監邵文美表示，台灣是蘇格蘭單一麥芽威士忌全世界第二名的市場，其中消費者對於雪莉桶風味的威士忌更是喜愛。汀士頓專為台灣市場設計的「汀士頓1785傳承」除了保有汀士頓經典波本桶的風味，更選用頂級雪莉桶進行二次熟陳，香氣濃郁分明，入喉餘韻果香甜美，完美平衡兩種風味。而「汀士頓重雪莉桶12年」，釀製過程放入珍貴西班牙Oloroso重雪莉桶 （1st filled桶）釀造，飽滿的果香與奶油太妃糖味道完美交融，餘韻更呈現令台灣人驚豔的蜜餞與烏梅風味，展現汀士頓精湛的製酒工藝。
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