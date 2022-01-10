台灣限定！攜手時裝品牌APUJAN 汀士頓新春禮盒發表

蘇格蘭知名威士忌酒廠汀士頓，攜手國際知名時裝設計師詹朴與品牌APUJAN團隊，為旗下兩支明星威士忌「汀士頓1785傳承雪莉桶二次陳釀」以及「汀士頓重雪莉桶12年」，共同打造絕美新春禮盒。

APUJAN創意總監詹朴26歲初次登上倫敦時裝周，以故事為品牌核心，奇幻想像與文學典故為創作元素，吸引三星、麥當勞、吳寶春、雲門舞集，紛紛與他合作。

這次詹朴為汀士頓設計2022年新春禮盒，以其慣有的奇幻風格跟時裝緹花構圖的形式，結合代表汀士頓的品牌LOGO，創立年份、原麥及棉花廠圖騰，運用象徵歲月流逝、時間醞釀的恐龍骨骸，打開大門的鑰匙，以及日月星辰等元素，融入台灣限定的東方色彩，讓視覺可以從不同款型的禮盒包裝繼續延伸，像是一個時尚的微型系列，可以相呼應，一起訴說一篇又一篇關於時間、關於想像、關於擁抱的故事。