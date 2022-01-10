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Adele扮白雪公主？首波單曲MV「Oh My God」新造型曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Adele將於1月12日發表的全新單曲MV「Oh My God」中配戴卡地亞鑽石珠寶。圖／摘自 Adele推特
Adele將於1月12日發表的全新單曲MV「Oh My God」中配戴卡地亞鑽石珠寶。圖／摘自 Adele推特

英國最強歌后愛黛兒（Adele）日前宣布2022全新出輯計畫，並預計在1月12日推出第一波「OH MY GOD」MV 作為全新出發的首波主打。她在官方推特發文時並附上首波主打MV造型照，手拿紅蘋果、身穿鮮紅禮服的她，讓人想起經典童話的白雪公主以及伊甸園中的夏娃，讓粉絲為造型典故編足故事，與第一波預告短片中貴氣小披風的禮服造型一起引發討論。

不過和奢華小披風禮服最大的不同，Adele以往就非常喜歡穿著鮮紅色的服裝，這次為落肩禮服創造新鮮又貴氣的視覺效果，Adele配戴的滿手的鑽戒，並搭配了法國高級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）的鑽石耳環和項鍊，如雨滴潑灑在胸前璀璨發亮的Pluie de Cartier鑽石項鍊，彷彿淋過滂沱鑽石雨，以水滴造型的金屬和圓形圖騰鑲嵌滿滿的明亮式切割鑽石，散發耀眼奪目的火光。垂墜耳環則以延長的直線條綴著下方一顆水滴般的梨形鑽石，營造豐饒的雨滴感，還有修飾臉頰線條的效果。

Adele將於1月12日發表的全新單曲MV「Oh My God」中配戴卡地亞鑽石珠寶。圖／摘自 Adele推特
Adele將於1月12日發表的全新單曲MV「Oh My God」中配戴卡地亞鑽石珠寶。圖／摘自 Adele推特
Pluie de Cartier項鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier項鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
頂級珠寶耳環，鉑金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
頂級珠寶耳環，鉑金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供

鑽石 法國 珠寶

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