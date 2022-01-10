藏壽司新推29款「鬼滅之刃」扭蛋 滿額再送鬼滅月曆

隨著「鬼滅之刃－遊郭篇」在台上映，讓台灣二度掀起鬼滅芝刃的討論熱潮。連鎖迴轉壽司「藏壽司」再度攜手鬼滅之刃，自1月17日起，獨家推出29款鬼滅之刃的限定扭蛋，還有4款滿額贈月曆，讓粉絲們將筷架、橡膠吊飾、徽章等週邊帶回家

繼前次推出鬼滅之刃扭蛋後，藏壽司再度於1月17日至3月16日期間推出鬼滅之刃系列扭蛋，以炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助與九柱全體成員等元素，推出5款壓克力筷架、5款扇形橡膠吊飾、5款徽章與14款迷你版徽章。其中壓克力筷架選用了主角團與炎柱大哥；吊飾與徽章，則是以主角團與音柱宇髓天元為造型。至於14款的迷你版徽章，則有主角團成員、九柱與栗花落香奈乎等角色，還可見到各自的專屬刀鍔，適合粉絲蒐集。

除了扭蛋之外，1月17日起，凡於中山南西店、板橋中山遠百店、中和橋和店等3間指定門市消費滿1,500元，並追蹤官方粉絲團，即可獲得2022年「藏壽司ｘ鬼滅之刃」限量月曆，共4款設計，分別為炭治郎、禰豆子、善逸＋伊之助、炎柱＋音柱，除了有各個角色的代表色外，還有搭配選拔、柱合會議、戰鬥場景等畫面，為粉絲們重現經典，供限量600份，送完為止。