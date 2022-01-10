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藏壽司新推29款「鬼滅之刃」扭蛋 滿額再送鬼滅月曆

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
凡於指定門市且消費滿額，就可獲得限量的鬼滅之刃年曆。圖／藏壽司提供
凡於指定門市且消費滿額，就可獲得限量的鬼滅之刃年曆。圖／藏壽司提供

隨著「鬼滅之刃－遊郭篇」在台上映，讓台灣二度掀起鬼滅芝刃的討論熱潮。連鎖迴轉壽司「藏壽司」再度攜手鬼滅之刃，自1月17日起，獨家推出29款鬼滅之刃的限定扭蛋，還有4款滿額贈月曆，讓粉絲們將筷架、橡膠吊飾、徽章等週邊帶回家

繼前次推出鬼滅之刃扭蛋後，藏壽司再度於1月17日至3月16日期間推出鬼滅之刃系列扭蛋，以炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助與九柱全體成員等元素，推出5款壓克力筷架、5款扇形橡膠吊飾、5款徽章與14款迷你版徽章。其中壓克力筷架選用了主角團與炎柱大哥；吊飾與徽章，則是以主角團與音柱宇髓天元為造型。至於14款的迷你版徽章，則有主角團成員、九柱與栗花落香奈乎等角色，還可見到各自的專屬刀鍔，適合粉絲蒐集。

除了扭蛋之外，1月17日起，凡於中山南西店、板橋中山遠百店、中和橋和店等3間指定門市消費滿1,500元，並追蹤官方粉絲團，即可獲得2022年「藏壽司ｘ鬼滅之刃」限量月曆，共4款設計，分別為炭治郎、禰豆子、善逸＋伊之助、炎柱＋音柱，除了有各個角色的代表色外，還有搭配選拔、柱合會議、戰鬥場景等畫面，為粉絲們重現經典，供限量600份，送完為止。

針對春節到來，藏壽司也自1月29日起推出春節限定的外帶組合，包括有鮪鮭雙餉盛合、藏壽司人氣炙烤雙拼盛合、生鮭魚帆立貝雙拼盛合等9種選擇，還有比利時巧克力蛋糕、北海道千層蛋糕等4款甜點。即日起至1月28日前，單筆消費滿800元，並預約於1月29日至2月6日的指定時段取餐，還可免費獲得鬼滅之刃扭蛋1顆。

藏壽司針對新年推出9款外帶餐盒。圖／藏壽司提供
藏壽司針對新年推出9款外帶餐盒。圖／藏壽司提供
14款的迷你版徽章、5款徽章，則有主角團、九柱與栗花落香奈乎等角色。圖／藏壽司提供
14款的迷你版徽章、5款徽章，則有主角團、九柱與栗花落香奈乎等角色。圖／藏壽司提供
5款壓克力筷架選用了主角團與炎柱大哥作為造型。。圖／藏壽司提供
5款壓克力筷架選用了主角團與炎柱大哥作為造型。。圖／藏壽司提供
鬼滅之刃扭蛋共有筷架、吊飾、徽章、迷你徽章等不同款式。圖／藏壽司提供
鬼滅之刃扭蛋共有筷架、吊飾、徽章、迷你徽章等不同款式。圖／藏壽司提供
5款吊飾以主角團搭配音柱造型。圖／藏壽司提供
5款吊飾以主角團搭配音柱造型。圖／藏壽司提供
藏壽司再度攜手鬼滅之刃，推出29款限定扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司再度攜手鬼滅之刃，推出29款限定扭蛋。圖／藏壽司提供

鬼滅之刃 壽司 月曆

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