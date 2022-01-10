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EXO最強零負評男神張藝興 加入宇舶代言金表帥出新高度

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓國偶像團體EXO成員張藝興正式成為宇舶大中華區代言人。圖／宇舶表提供
韓國偶像團體EXO成員張藝興正式成為宇舶大中華區代言人。圖／宇舶表提供

LVMH集團旗下最潮的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）宣布，韓國偶像團體EXO成員張藝興正式加入宇舶表大家庭，成為宇舶大中華區代言人。對時尚穿搭具有獨特品味的張藝興，自2012年時隨SM娛樂旗下的韓團EXO出道，並成為這個男子團體中第一個solo的歌手，2018以個人專輯登上美國Billboard 200 大專輯榜，除了多元化的獨特音樂與舞蹈風格，持續活躍於戲劇演出與綜藝節目，可以說是該團單飛成績最出色的團員。

本身就是宇舶表收藏者的張藝興，在最新的形象照中以一身簡潔俐落的黑色西裝，搭配Big Bang Unico皇金鍊帶腕錶，完美呈現宇舶表奢華潮流的風格。宇舶於2020 年時首度為經典的Big Bang Unico腕表推出一體成型的金屬鍊帶款式，42毫米的經典「三明治」多重結構表殼，以流暢線條與圓滑切角完美連接單一金屬材質打造的表鍊。由三節鍊條構成的表鍊，經過細膩抛光與緞面處理，鍊節採用稜角與倒角建構，鍊帶邊緣呼應計時按把的構造。除了張藝興，號稱全宇宙最強時尚網紅的Chiara Ferragni也被圈粉，可見其前衛精湛的製表工藝與跨越性別隔閡的強烈時尚風格。

宇舶大中華區代言人張藝興配戴Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
宇舶大中華區代言人張藝興配戴Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
韓國偶像團體EXO成員張藝興正式成為宇舶大中華區代言人。圖／宇舶表提供
韓國偶像團體EXO成員張藝興正式成為宇舶大中華區代言人。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時碼表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼鑲嵌鑽石、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時碼表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼鑲嵌鑽石、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
宇舶大中華區代言人張藝興配戴Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
宇舶大中華區代言人張藝興配戴Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Chiara Ferragni配戴Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
Chiara Ferragni配戴Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供

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