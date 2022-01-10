EXO最強零負評男神張藝興 加入宇舶代言金表帥出新高度

LVMH集團旗下最潮的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）宣布，韓國偶像團體EXO成員張藝興正式加入宇舶表大家庭，成為宇舶大中華區代言人。對時尚穿搭具有獨特品味的張藝興，自2012年時隨SM娛樂旗下的韓團EXO出道，並成為這個男子團體中第一個solo的歌手，2018以個人專輯登上美國Billboard 200 大專輯榜，除了多元化的獨特音樂與舞蹈風格，持續活躍於戲劇演出與綜藝節目，可以說是該團單飛成績最出色的團員。

本身就是宇舶表收藏者的張藝興，在最新的形象照中以一身簡潔俐落的黑色西裝，搭配Big Bang Unico皇金鍊帶腕錶，完美呈現宇舶表奢華潮流的風格。宇舶於2020 年時首度為經典的Big Bang Unico腕表推出一體成型的金屬鍊帶款式，42毫米的經典「三明治」多重結構表殼，以流暢線條與圓滑切角完美連接單一金屬材質打造的表鍊。由三節鍊條構成的表鍊，經過細膩抛光與緞面處理，鍊節採用稜角與倒角建構，鍊帶邊緣呼應計時按把的構造。除了張藝興，號稱全宇宙最強時尚網紅的Chiara Ferragni也被圈粉，可見其前衛精湛的製表工藝與跨越性別隔閡的強烈時尚風格。 宇舶大中華區代言人張藝興配戴Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供 韓國偶像團體EXO成員張藝興正式成為宇舶大中華區代言人。圖／宇舶表提供 Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供 Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時碼表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼鑲嵌鑽石、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，310萬7,000元。圖／宇舶表提供 宇舶大中華區代言人張藝興配戴Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供 Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供 Big Bang Unico皇金鍊帶計時腕表，42毫米緞面拋光18K皇金表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，163萬2,000元。圖／宇舶表提供 Chiara Ferragni配戴Big Bang Unico皇金滿鑽鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供