弄懂威士忌交際學 搞定歲末4大熱門聚會餐酒搭

2022年遇上比往年早的農曆新年，年初即迎來許多聚餐需求。格蘭父子看準年初聚餐熱潮，特別攜旗下熱銷威士忌品牌，針對4種常見年末聚餐類型，提出「威士忌交際學」，提供不同類型聚會對應酒款搭配建議，不僅為聚會增添興致，也讓你在聚會上收穫更多人氣。

拉近職場心距離，熱炒搭格蘭8年

與同事聚餐首選「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，討喜紅色瓶身加上同級唯一有年份及雪莉桶風味，CP值與質感兼具，讓您在同儕面前顯得體面又專業；口感柔順好入喉，讓您能放鬆與平時不熟的主管、同事碰杯搏感情，共慶同飲，頻繁的互動與言語交流，不僅帶來歡樂，更拉近了彼此的距離。

歡樂速食趴，三隻猴子三重麥芽威士忌喝法多元

歲末年初的諸多聚餐，免不了需要維繫感情的交際場合，但有一種聚會，就該與一群「不用多說，他們就懂」的好朋友們，以最舒適的狀態，吃著最療癒的速食、炸物，無論是憶當年還是話家常，只要有三五好友在的場合，就該搭配「三隻猴子三重麥芽威士忌」，入口滑順口感，再搭配柔和的香草氣息，不論是純飲或是加入薑汁汽水、蘇打水調製都可以。不受拘束的多元喝法，非常適合與好友邊聊、邊玩、邊暢飲到天明的歡樂時刻。

新春圍爐台菜，百富單一麥芽威士忌口感溫潤

年夜飯俗稱「閤家歡」，自古就是備受重視的家庭宴會，與家人品嚐山珍海味時，若能搭配美酒，將使團聚時刻更顯溫馨。新春圍爐享用吉祥菜時，建議搭配台灣原創餐飲指南「500盤」指定烈酒「百富單一麥芽威士忌」。

經典「百富12年雙桶」是一款兼具蜂蜜、香草等風味的酒款，口感順口、餘韻細緻；「百富14年加勒比海蘭姆桶」除帶有百富經典的圓潤蜂蜜風味，還多了熱帶水果香氣，尾韻更加綿長，兩款皆適合富含鮮味的台式料理並中和煎、烤、炸、煮等各種料理方式，圓潤口感，不僅單一飲用或搭餐都很合適，更象徵歲末家戶圓滿人團圓，是新春團圓的首選酒款。

浪漫異國大餐，格蘭菲迪12年天使雪莉敬默默守護的另一半

一年的開始，為另一半準備驚喜的浪漫異國大餐，搭配「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，深邃甜美的雪莉風味帶有烤蘋果的氣息在嘴中綻放，與異國大餐的肥美肉質交織碰撞出多層次的味覺饗宴，唇齒間的甜蜜滋味與暖和燈光下的溫柔對視，讓人再次沉醉於最初的相戀悸動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康