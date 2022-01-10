陳錫煌、黃俊雄之後 首位布袋戲女演師列「人間國寶」

文化部公告登錄「細木作」為重要傳統工藝，並認定保存者游禮海。而「傳統建築彩繪」增列認定保存者莊武男、「布袋戲」增列認定保存者江賜美、「客家八音」增列認定保存者鄭榮興。共計4位人間國寶出爐，其中江賜美是首位獲「人間國寶」的布袋戲女演師。迄今國家級重要傳統工藝共21項29位保存者，重要傳統表演藝術則有19項30位保存者。

重要傳統工藝「細木作」自明清時期傳入發展至今，其技法、式樣、紋飾充分反映台灣信仰習俗與生活歷史脈絡與時代、社會變遷，富含文化生命力與地方特色，為台灣極具代表性的生活工藝。文化部表示，游禮海藝師技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，不僅見證了大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，更以中西合璧的特色引領大溪木藝發展。其作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，造型優雅、繁簡合度，既具傳統性、藝術性，又具融合性。

「傳統建築彩繪」新增保存者莊武男。文化部表示，莊武男師承洪寶真藝師，從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能，並熟知傳統彩繪打底、工具製作的傳統知識，其彩繪佈局華麗飽滿、線條柔順流暢、用色典雅豐富、圖案運用靈活，尤以垛頭彩繪見長。

「布袋戲」項目於2009年公告登錄，首位保存者為陳錫煌藝師，100年認定黃俊雄藝師，本次新增認定江賜美藝師為保存者。文化部表示，江賜美藝師從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，其技藝精湛，具指標意義，為傑出、獨特並具代表性的布袋戲女演師。