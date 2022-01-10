來到台北怎麼能錯過士林夜市！這6間經典的人氣美味 不管是觀光客或是在地人都愛
選擇多樣的士林夜市，雞排、美式餐廳、涼麵、拉麵、熱炒、烤杏鮑菇，不怕你不吃，只怕吃不下！
小東街14號
主打便宜平價的美式餐點！泰式檸香辣雞腿，酥炸的雞腿排口感像是卡啦雞，搭配酸甜的泰式醬，檸檬味偏淡，肉質十分鮮嫩、厚實！（MENU美食誌wade_dailyeat提供）
大北路9號
大東路16號
大南路98號
基河路1號
大南路31號
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