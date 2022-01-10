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到新北淡水別再只吃阿給！義大利麵、咖哩、雞肉飯、拉麵、刨冰 各種美食等著你
漫步在淡水，除了阿給，你還可以這樣吃！
中正路229-9號
店裡有90%的裝飾都是從峇里島運來的，充滿了南洋風味。除了室內的空間，在室外還有半露天的座位！下午五點半前低消一杯飲料，五點半後就是晚餐時段，必須點主餐。（MENU美食誌易頷💖提供）
中正路241-1號
中正路330-1號
中山路60號
中正路233-2號1樓
英專路21巷11號
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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