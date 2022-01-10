快訊

北市加開7中型接種站 柯文哲：月底110萬人符合打第三劑

桃機群聚案「20處最新足跡」曝光 中壢SOGO、家樂福、全聯入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到新北淡水別再只吃阿給！義大利麵、咖哩、雞肉飯、拉麵、刨冰 各種美食等著你

聯合新聞網 / MENU美食誌

漫步在淡水，除了阿給，你還可以這樣吃！

淡水榕提水灣餐廳

中正路229-9號

店裡有90%的裝飾都是從峇里島運來的，充滿了南洋風味。除了室內的空間，在室外還有半露天的座位！下午五點半前低消一杯飲料，五點半後就是晚餐時段，必須點主餐。

（MENU美食誌易頷💖提供）

墨尼尼義大利餐廳淡水店

中正路241-1號

用餐區域非常的大，還有海景區可遠處眺望觀音山，十分擁有海邊小島風格。青醬蛤蜊義大利麵，蛤蜊肥而新鮮，吃得到鮮美，青醬也夠多夠濃！（MENU美食誌angel提供）

野營咖哩Kyanpu Curry

中正路330-1號

餐廳裝修風格帶點野營風，餐具是非常特別的小鏟子！咖喱醬加入選用印度多種辛香料，甜味中又帶點特殊香氣！菜單會隨著季節食材不同隨時調整。（MENU美食誌早上七點君提供）

淡水慶記好吃雞肉

中山路60號

位在淡水老街旁，店內空間偏小。跑跑土雞腿套餐$110，含雞腿、雞油飯、滷白菜、雞湯，雞肉十分有嚼勁且骨頭偏多 ，雞湯喝起來十分清爽，滷白菜很入味且還有加膨皮！（MENU美食誌陳金枚提供）

浪花丸かき氷•淡水分号

中正路233-2號1樓

冰品價格從90～$180元，不只冰品還有賣日本汽水、日本啤酒、浪花丸咖啡……等。八重山彩熊君$130，繽紛的鑽石冰超夢幻，每種顏色都是不同口味，還有附上一包跳跳糖。（MENU美食誌馬健騰提供）

麵屋 敬太

英專路21巷11號

位在靠近捷運淡水站英專路夜市的巷弄內。味玉極煮干し濃湯拉麵，麵條軟硬適中，湯汁濃厚充滿海味的鮮香，鹹中帶有一絲魚乾的苦味，搭配上撒上的蔥花，令人印象深刻！（MENU美食誌阿得提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 淡水 義大利

延伸閱讀

淡水買房秒後悔 網揭2缺點勸：別聽炒房仔的話

淡水民宅火警 7旬夫妻1死1命危

影／記得市場美食忘了名 9旬翁搭公車迷途被暖警尋獲

新北淡水設置科技執法　中山北路1段違停偵測16日啟用

相關新聞

幾何美學融會之旅 崖邊的圓舞曲：致敬草間彌生

創作是這樣，首先掌握自身與作品本質，始能將其更多元化運用及融合，蒙德里安精神是一種化繁為簡的純粹象徵，室內設計師引用其新造型主義美學即是在質樸中探尋深意，縱然簡單的設計並不簡單...

致敬與兼併的分割藝術 向人進發的直覺冒險

已故的荷蘭風格派畫家蒙德里安在各方面仍持續影響後世，其在作品中注入的「對宇宙與自然本質的純粹追尋」精神，引領了藝術的跨界風潮...

以「純粹」創造乾淨生活場域 體現從外到內空間的一致性

蒙德里安或是柯比意，大大影響到了設計與建築界，他們的共通點—將複雜的事物簡單化。簡單化往往卻是最困難的，因為需要在一個空間裡表現出它的「純粹」，讓空間因人設事。

大掃除也能保護環境 對環境友善的清潔劑如何挑選？環保標章只是基本

友善地球、愛護環境始終都不只是一句高遠口號，被污染的環境轉回影響人體健康的危機其實離我們的日常很近，尤其家中每個人每天都會接觸的生活清潔劑，生產的過程、洗劑的成分、承裝的容器、洗滌過後的廢水是否對環境友善都是值得深思的生活課題...

謝杰樺：肉身經驗是人類最珍貴的資產

作為一個非典型編舞家，謝杰樺有著建築與舞蹈創作的雙重背景養成，而貫徹這兩項興趣的，則是他對人類肉身與空間的互動關係。

陳武康X孫瑞鴻：共同創作如一起看雲 看久了就會出現順眼的形狀

冬日陽光午後，孫瑞鴻與太太帶著剛出生不到8個月的孩子出現在板橋驫舞劇場的排練場，陳武康與舞蹈家葉名樺的5歲女兒也剛放學，排練場瞬間充滿家常的生活對話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。