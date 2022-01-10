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聯合報社論／連兩敗，國民黨要如何享受歲月靜好？

花近萬元吃生猛帝王蟹 上桌卻秒結帳走人「頭皮發麻」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社

有民眾趁著假日到餐廳花了近萬元吃生鮮帝王蟹，但是活跳跳的帝王蟹上桌之後，卻看到讓人頭皮發麻的景象，蟹肉上滿滿像是胡椒粒的黑點，疑似寄生蟲卵，讓她秒放下筷子，結帳走人，餐廳認為並不影響口感，沒有打折，讓她上網要求大家評評理「看到這樣的東西，就算是真的沒關係，大家敢吃嗎？」

民眾在網路社群「爆廢公社」上Po文，有網友表示，這應該不是寄生蟲蟲卵，應該是藤壺的一種，稱為「蟹奴」，一個小小的黑點就是一個幼蟲，很多螃蟹身上都會有這樣子的寄生蟲。

也有在海產店工作的網友表示，一般在殺帝王蟹時，都會把這些黑點清除，免得客人看到吃不下去，這家餐廳卻沒有這麼做，也不應該。

網友發文表示，跟先生點了近萬元的高檔生鮮帝王蟹吃火鍋，本來想要好好的享受一下，但是殺好的帝王蟹上桌，一看就讓她胃口盡失，密集恐懼症發作。

原本先生還說「煮熟再吃應該就沒關係了吧」，但是後來先生也覺得吃不下去，就請餐廳服務人員來看，但服務人員只表示「那個本來都會有，不影響口感」，夫妻兩人實在不敢吃，只好結帳走人，而且餐廳還沒有幫兩人打折，讓他們本來想好好享受一頓，卻吃得滿肚子都是氣。

網友Po文當中的照片，只看到生鮮的蟹肉上，滿滿都是像胡椒粒的小黑點，確實讓人看得頭皮發麻。網友紛紛表示「要是我也不敢吃」、「應該讓店家人員自己吃看看」、「一萬元吃這樣子的東西，餐廳實在很敢耶」。

有網友表示，蟹奴寄生在螃蟹的身上，就像是藤壺緊咬在海邊的石頭上，而且會吸收螃蟹的養分，一直繁殖，即使煮熟了吃下去可能沒事，但是螃蟹本身會因為養分流失，而變得口感不佳，在選購上還是要注意。

民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社
民眾到餐廳花近萬元吃生猛帝王蟹，卻吃到頭皮發麻。圖／爆廢公社

生鮮 寄生蟲

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