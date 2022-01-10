爽嗑700克A5和牛、肥厚牛舌！「一牛楽」雙人餐好過癮

以胡同燒肉起家的「橘焱餐飲集團」，自1月15日將推出全新和牛燒肉品牌「一牛楽」，主打一次提供近江、飛驒、宮崎等多款A5銘柄和牛，還搭配上「肉RÒU BY T-HAM」的火腿、紐西蘭鹿肉、帶骨戰斧牛排等食材，以「二次盛合」的方式，提供大份量的肉品享受。

「一牛楽」位於大直春大直，設有20席座位，現已進入試營運狀態。不同於一般燒肉店選用「一種和牛、分切不同部位」，一牛楽每日集結日本滋賀、岩手、宮崎、北海道等不同地區的和牛，且均為A5等級、B.M.S達8～12級，讓顧客一次可以品嚐到不同品牌和牛的滋味。同時透過專業修清與分切技術，將和牛拆解出36個細緻部位，包括有內裙肉、扇子肉、肋眼芯等不同品項，還有上等肩肉、上等牛五花等部位。而牛舌、橫膈膜等部位，則配合現行法規，選用澳洲和牛供應。

主打的雙人套餐，採15品式規劃，一次就可品嚐到8種和牛部位與澳洲和牛牛舌，且全程由專人桌邊代烤。擔任前菜的「炙燒生牛肉」，共有韓式辣醬、柚子胡椒兩種口味；「火腿柚子油醋沙拉」則加入RÒU BY T-HAM的大片帶皮火腿增添香氣。至於厚切的牛舌，則以日式簑衣切的手法呈現，宛若花朵般的造型同時兼具視覺與細嫩的彈牙口感，十分過癮。

擔任主角的「和牛二次盛合」，共選用8種和牛部位、分批成2梯次的拼盤上桌，總重量達680～700公克，平均每人可享受到340～350公克的肉量。透過主廚專業的判斷，每日供應的肉品部位、產地各有不同，例如油花豐富的紐約客、肋眼等部位，也會與肉感強烈的腰脊心、芯芯等部位交錯上桌，藉此突顯出不同肉品的特色與風味。除此之外，套餐中也可吃得到自製的小菜、蔥拌飯、柚香牛尾湯、冰淇淋最中餅等餐點，每套雙人價6,666元。

一牛楽並針對套餐，提供8種沾醬。包括有宮崎縣的西都青柚子胡椒、有田和牛烤肉醬、山葵黃味噌、梅漬醬、鹽之花、煙燻片鹽、鹽昆布、海苔芥末。其中「有田和牛烤肉醬」，乃是專為搭配日本和牛、耗時7年研發而成的醬汁，更能顯現頂級和牛風味；「西都青柚子胡椒」則是選用日本宮崎縣西都市有機柚子製作而成，擁有濃厚柚香與溫潤辛辣感，採原裝一整罐供應，用不完可直接帶回家。

除了和牛燒肉外，一牛楽並攜手「肉RÒU BY T-HAM」，於店內提供鹿肉嫩肩沙朗、戰斧牛排、綜合肉拼盤等品項，更添用餐的豐富度。

【一牛楽 日本和牛燒肉專賣】

電話：(02)8501-5550