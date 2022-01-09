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虎年限定！打貓酒廠精選推出虎年特選2019希哈紅葡萄酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
打貓精釀啤酒新年旅行禮盒，建議售價2,988元起。圖／打貓酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
打貓精釀啤酒新年旅行禮盒，建議售價2,988元起。圖／打貓酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

搶在送禮旺季前夕，打貓酒廠精選推出來自澳洲知名塔努達城堡酒莊的虎年精裝特選2019希哈紅葡萄酒，1.5公升容量更適合多人分享，瓶身酒標特別以金邊描繪成威風凜凜的老虎圖騰，成為虎年限定新春贈禮。

這款虎年精裝特選2019希哈紅葡萄酒，來自於南半球最大且唯一能以Château（城堡）名義販賣至歐洲的塔努達城堡酒莊。為了保持果實的完整性堅持全程手工採摘，並以純手工籃式柔性榨汁，先後置於法國、美國橡木桶中熟成15個月，以傳統與現代相結合的釀造工藝，醞釀出紅寶石般的亮麗色澤，散發出成熟的紅、黑色莓果香氣，佐上些許胡椒與玫瑰的清香，入口即能感受豐厚的果香，卻又同時滑順輕盈，恰到好處的酸與細緻的單寧尾韻，極具存放潛力。

除塔努達城堡酒莊外，看好台灣居家葡萄酒品飲風潮，打貓酒廠精選憑藉著與澳洲酒廠合作多年的經驗，以及對新世界葡萄酒嚴謹把關的職人精神，更在新春前夕引進了南澳Barossa Valley多家葡萄酒莊酒款，包含年輕新派的伯恩斯酒莊Cooper Burns、堅守傳統小農精神的靈魂酒莊Soul Growers、歷史悠長的頌恩克拉克酒莊Thorn-Clarke，為酒友嚴格把關嚴選出經典酒款，帶領台灣消費者開啟新世界的大門。

除葡萄酒外，因應9天新年假期即將到來，打貓酒廠精選以最潮的黑橘配色行李箱為外盒，推出打貓精釀啤酒新年旅行禮盒，隨箱附上皮革杯墊、不鏽鋼杯等Outdoor咖必備小物，讓你不管走到哪裡，都可以呼朋引伴Chill一下。

來自澳洲塔努達城堡酒莊的虎年特選2019希哈紅葡萄酒，容量1.5公升，建議售價2,280元。圖／打貓酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自澳洲塔努達城堡酒莊的虎年特選2019希哈紅葡萄酒，容量1.5公升，建議售價2,280元。圖／打貓酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
澳洲知名塔努達城堡酒莊。圖／打貓酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
澳洲知名塔努達城堡酒莊。圖／打貓酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 澳洲

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