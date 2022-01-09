烤方、醬爆蟹年糕都有！「點水樓」年菜　天天可外帶

年節的腳步越來越近，各家餐廳也紛紛推出豐盛的年菜料理，讓民眾在家也能輕鬆與家人團聚。主打江浙料理的「點水樓」今年推出8人份的年菜套餐，一次匯聚點水烤方、醬爆蟹年糕、一品佛跳牆等9道式餐點。另外也有單點的一品佛跳牆、御膳魚翅佛跳牆，或是集結店內招牌菜色的禮盒組，部份餐點還可享折扣優惠。

點水樓今年推出的8人套餐，內含有由紹興醉雞、五香鳳尾魚、油爆蝦搭配而成的點水三拼，還有點水烤方、肝臘腸禮盒、金蔥燜玉排、醬爆蟹年糕、煙燻金鯧魚、一品佛跳牆、點水必發蘿蔔糕與花蓮壽豐鄉黑糯米年糕等品項，每套原價10,220元，優惠價9,000元，並且加贈價值600元的保溫袋。

「御膳魚翅佛跳牆」選用3兩重的水沙勾排翅為主角，搭配鮑魚、干貝、蹄筋、排骨、豬腳、雞腿肉等20餘種配料燉煮而成，每盅4,800元。「一品佛跳牆」則使用老母雞高湯為底，搭配鮮干貝、鮑魚、黑毛豬肚等食材烹煮，每盅1,680元。至於「年年有餘禮組」，內含點水三拼、紅燒菜心獅子頭、煙燻龍虎斑、花蓮壽豐鄉黑糯米年糕，每套3,800元；「步步高升禮組」則有點水必發蘿蔔糕、赤豆鬆糕、剝皮辣椒長年烏骨雞湯，每套3,000元。