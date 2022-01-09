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3道只要1,688元！TGI FRIDAYS首推外帶年菜加菜組

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
A+B+C超值配，FRIDAYS年菜加菜組3道只要1688元。圖／開展餐飲集團提供。
A+B+C超值配，FRIDAYS年菜加菜組3道只要1688元。圖／開展餐飲集團提供。

有別於市售的固定年菜內容與與高門檻的訂價，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS首度以「A+B+C超值配」概念，以牛、雞、豬為主，搭配1道主食與1道開胃菜自由選，推出「外帶年菜加菜組」，全台15間餐廳即日起至本月28日預購，3道只要1,688元。

TGI FRIDAYS以「A+B+C超值配」概念讓客人可自由搭配，「外帶年菜加菜組」提供A開胃菜、B沙拉/主餐、C排餐三類別作選搭，從肋眼牛排、炭烤豬肋排、烤半雞、凱撒沙拉與飯麵一應俱全，多達18款多元組合，不論是小家庭想澎湃吃西式年菜、大家庭想要桌上加菜，皆可藉由彈性選配，買到喜好口味與份量的組合。凡訂購TGI FRIDAYS外帶年菜組，即可獲得FRIDAYS 2022設計款購物袋。

此外，近幾年越來越多民眾會選擇在美式餐廳過節，不出國也能享有道地異國料理。開展餐飲集團旗下兩大品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排於本月18日至2月7日期間，祭出西式年菜雙人、四人新春套餐，內用即可獲得福氣紅包、虎年好康券，內容有二至六月份的免費餐點兌換券，有吃又有得拿，增添新年好運氣，輕鬆省去辦桌的煩惱，迎接溫馨的農曆春節新氣象。

春節到店內用TGI FRIDAYS新春套餐豐盛上桌。圖／開展餐飲集團提供。
春節到店內用TGI FRIDAYS新春套餐豐盛上桌。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse虎哩飽新年歡聚套餐，鮮切牛排、海鮮主餐皆可一次享用。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse虎哩飽新年歡聚套餐，鮮切牛排、海鮮主餐皆可一次享用。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS外帶年菜8道人氣餐點自由搭配，高達18款多元組合。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS外帶年菜8道人氣餐點自由搭配，高達18款多元組合。圖／開展餐飲集團提供。
FRIDAYS首推年菜加菜概念，加碼贈送2022年限定提袋。圖／開展餐飲集團提供。
FRIDAYS首推年菜加菜概念，加碼贈送2022年限定提袋。圖／開展餐飲集團提供。

年菜 套餐

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