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陳庭妮、劉冠廷擔任麥卡倫一日店長 暢玩AR拍照曬IG
新年初始，《火神》CP劉冠廷和陳庭妮再度合體，於台中新光三越中港店2樓「麥卡倫THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」現場擔任一日店長，帶領大家透過展覽導覽及AR濾鏡，前往Cacao星球探索迷人的威士忌風味奧秘，進行期間限定沈浸式體驗。
台中出生的陳庭妮透露，此次麥卡倫沈浸式體驗非常精緻有趣，會場特設AR實境體驗，只要開啟手機的鏡頭，畫面中的酒杯即會出現神奇的金色漩渦，方才品飲到的風味元素也隨之出現。前置鏡頭的AR濾鏡更是讓陳庭妮愛不釋手，金色星芒跟隨著手而舞動，讓她也會想要在社群上與朋友分享，她與劉冠廷還合拍小短片上傳社群和粉絲分享。
劉冠廷提到，透過展覽更加理解麥卡倫釀酒工藝，還可以藉由五感，體會到麥卡倫RICH CACAO可可協奏曲的風味組成。大家可以透過展區導覽，從顯目的可可樹裝置、主題影片，輕鬆地深入了解到威士忌的可可風味之成因。金色漩渦呈現著麥卡倫威士忌在200％雪莉桶陳放的豐富味道層次，最後的可可味也就是年度限量款《麥卡倫——The Harmony Collection Rich Cacao可可協奏曲》及此次沈浸式體驗展的靈感來源。
「麥卡倫THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」期間限定沈浸式體驗
．日期：即日起至2022年2月28日（週一）
．地點：新光三越台中中港店2F (台中市西屯區台灣大道三段301號2樓)
．時間：11：00～22：00（週六日10：30～22：00）
＊本活動僅限18歲以上參與＊
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