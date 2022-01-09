遠百竹北開幕日確定！圓樓、老街5大打卡美點先暖身

新竹縣首座大型購物商場「遠東百貨竹北店」開幕日確定，預計於1月14日試營運，1月20日正式開幕，趕上農曆年假檔。遠百竹北店也是目前遠百體系最獨具風格的店型，因應新竹是科技城也具客家庄特色，從商場建築外觀到內部設計，都大量融入客家人文之美，開幕前，先把竹北店最具特色話題的打卡空間提前瀏覽，為開幕朝聖暖身。

★客家山城圓樓外觀

建築外觀以新竹客家文化為發想，外牆搭配不同色階的大地色面磚呈現客家山城圓樓建築意象。建築物採層層堆疊方式由下至上延伸，象徵綿延不絕的山壁，外觀佇立三座大型客家土樓，將是竹北最新特色地標。

一樓廣場也設有兩座大型公共藝術，以色列籍藝術家大衛葛斯坦打造的「竹北風潮新世紀」，醒目的紅色螺旋體由下往上延伸，主要構成元素為蝴蝶與龍捲風，上頭充滿亮眼繽紛的大型彩繪蝴蝶，蝴蝶象徵美麗、喜悅、蛻變與新生。

★好客天棚

走進遠百竹北一樓挑高大廳，抬頭就能看見一片繽紛。這幅巨型「好客天棚」由日本當代藝術大師大卷伸嗣創作，以七彩繽紛的花果環繞枝幹，象徵當地文化落地生根，悠遊穿梭其中的飛鳥、魚躍、蝶舞象徵展望未來，迎接幸福。也將客家文化尊敬天地、愛護自然萬物的精神化作「龍」的意象，細細品味在地文化的底蘊。

★客家老街、客家古厝

位於七樓「客家老街」建築設計靈感來自於新竹縣湖口老街，沿著客家老街街道可以看見許多細緻仿舊的交趾陶、仿舊石板吉祥話、復刻木製門窗、客家花布大燈籠，還有復古腳踏車、長凳、大甕缸等設置。

客家古厝選用在地紅磚，將客家式平民住宅重現，包括屋簷磚瓦、木造與窗花圖騰都相當講究，並請來專業老師親筆繪製仿舊圖樣，呈現客家古厝樸實之美。

★圓樓天空

從五樓至八樓，可以看見壯觀環狀「客家圓樓」造景，大量木製內裝搭配花漾客家圖騰與大紅燈籠點綴。擬真的大型天空造景，抬頭及可見藍天白雲，且圓樓天空顏色還會隨著白天黑夜產生變化，象徵一日的時序輪替。

★空中花園

建築物頂端的空中花園為「多層次景觀生態綠化屋頂」，是遠百竹北店綠建築的亮點，透過種植本土原生以及誘鳥誘蝶植物提供周圍生物大面積的生態棲息空間，更能大量吸收二氧化碳旁放量。