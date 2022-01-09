外帶年菜選擇越來越多 汐止遠雄廣場力推異國圍爐料理

除夕到餐廳聚餐圍爐或外帶年菜漸受民眾歡迎，新北市汐止遠雄廣場推出「異國風年菜」，搶攻年節商機。使用Atome支付首刷另享6折優惠，更新或下載遠雄廣場App再享100元福虎迎新酬賓禮券，春節還有天天搶紅包活動，吸引民眾上門採購。

遠雄廣場表示，春節即將來臨，有些民眾可能為了張羅年菜煩惱，今年遠雄廣場打破傳統，多家餐廳提供異國風年菜，即日起開放訂購。

位在遠雄廣場1樓的「布娜飛比利時啤酒餐廳」，推出1200元的小家庭組合。麻辣小龍蝦加入秘製辣醬煨煮悶泡，結實彈牙香辣帶勁，吮指回味無窮。炸得酥脆的慕尼黑德國豬腳外酥內軟，貼心的切好入口大小，搭配解膩酸菜及醃黃瓜，可說是傳統年菜外的美味首選。

同樣在1樓的「瓦城」首推招牌原味月亮蝦餅，搭配冬粉鮮蝦煲、檸檬清蒸魚、辣炒牛／豬肉及新年限定綠咖哩什蔬，飽滿大蝦仁和Q彈中卷的鐵板香辣雙鮮，豐富海鮮配料非常開胃，除夕夜訂位已達八成。

遠雄廣場2樓「小蒙牛」預購年菜組合，適合3到4人小家庭圍爐，比手掌大的天使紅蝦、霸王蝦和頂級牛都出現在外帶火鍋年菜中，購買任一套餐加贈500元折價券。

新年若想更換新鍋，遠雄廣場「可利鍋生活館」2月15日前祭出買SILAMPOS 316不鏽鋼不沾平底鍋24cm，送價值4900元SILAMPOS不鏽鋼淺鍋24cm，限量50份。珍珠陶瓷不沾平底鍋30cm原價4680元，下殺三折1390元。

遠雄廣場迎接新年採購旺季，推出多項優惠方案。1 月23日前在主題餐廳單筆消費滿1000元，可憑App會員+iFG電子發票，前往1樓服務台兌換「瑞奇熊直傘」1支。1月28日前的平日在美食街用餐，單筆消費滿150元，就有機會抽中「紅豆鍋物兌換券」50名。相關資訊息可上臉書iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。