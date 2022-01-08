日立變頻冷氣凍結洗淨2.0+技術再升級 更抑菌、更省電

迎接農曆年前除舊佈新換機潮，由電器公會主辦，百大品牌攜手投入「2022台北電器空調影音3C年終購物節」，即日起至1月10日於台北世貿一館盛大展出，開幕當天蔡英文總統蒞臨參觀，為景氣買氣加油，同時親臨日立冷氣展區，見證日立凍結洗淨2.0再升級，領先業界的科技實力。

日立變頻冷氣凍結洗淨技術再升級！全新凍結洗淨2.0+機種搭載獨家電離科技，將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉同時加熱熱交換器，加速機體內部乾燥、抑菌，並透過室內機風扇逆轉，將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌；或正轉風扇由風道吹出，淨化室內空氣中PM2.5等細懸浮微粒，加上PM0.1濾網、防霉風扇、銅管防黴防腐蝕科技、5段機體防霉、露水盤銀離子抑菌使機體內部更乾淨，全面提升室內空氣品質。

除了先進的淨化科技，日立變頻冷氣人性化設計超貼心，室內機面板上彩色液晶螢幕結合動畫、顏色提示，並以三色燈號顯示功能和運轉狀態，更可偵測PM2.5濃度並顯示數值，室內空氣品質看得見；結合全新高效率風道設計，運轉安靜無聲，透過節電科技導入高性能變頻控制器，效率提升60%，再配合壓縮機及馬達採用PAM全直流變頻控制，將最小電力發揮最大冷、暖效能，省電力更超越國家一級標準。