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穿越時光的恆動優雅 勞力士Lady-Datejust腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
新款的Lady-Datejust永恒玫瑰金鋼款，在表圈上鑲嵌以46顆圓形鑽石、並搭配鑲嵌10顆鑽石的巧克力色面盤，奢華而甜美。圖 / 勞力士提供
新款的Lady-Datejust永恒玫瑰金鋼款，在表圈上鑲嵌以46顆圓形鑽石、並搭配鑲嵌10顆鑽石的巧克力色面盤，奢華而甜美。圖 / 勞力士提供

如何定義經典？經典當然有其不隨時光更迭的精神，但也有其隨時代演進的變化，一如當代卓越女性在不同領域上的成就，歷久彌新、更顯風采。初始誕生於1957年的勞力士蠔式恒動女裝日誌型（Oyster Perpetual Lady-Datejust）腕表，其小巧的尺寸不僅符合當時時代審美觀，機械機芯並經過瑞士天文台（COSC）認證，象徵女性掌握自己生命的節奏，並對精準度的需求絲毫不亞於男性。

事實上，勞力士的女性代言人在過去60年以來，於海洋保育、體育、生物科學、古典音樂擁有廣泛成就。例如勞力士早在1970年代與紐西蘭歌劇演唱家卡娜娃女爵士（Dame Kiri Te Kanawa）建立了深厚的友誼。傳奇高爾夫球手索倫斯坦（Annika Sörenstam）、以及曾兩度摘下大滿貫的西班牙網球好手蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），則代表勞力士對女性體育的高度關心，前者從1994年起擔任勞力士代言人，後者則是2016年後加入品牌的大家族。

而為了呼應品牌在生態保育、探索未知的心力，被《紐約時報》譽為「深海女王」的美國海洋生物學家席薇亞厄爾（Sylvia Earle），自1982年起也始終擔任勞力士代言人，英國生物學家兼2016年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得主愛瑪坎普（Emma Camp）則致力於拯救珊瑚礁，將視野放眼於地球。

2022年的今日，新款Lady-Datejust永恒玫瑰金鋼款，則保有過的輕巧尺寸，但在華美風格、機芯工藝層面更上層樓。表款使用由勞力士自行研發的2236型自動上鏈機械機芯，機芯並具備獲得專利、不受磁場和溫度變化影響的Syloxi矽游絲，其抗震力較傳統游絲高出十倍。同時表圈上鑲嵌以46顆圓形鑽石、並搭配鑲嵌10顆鑽石的巧克力色面盤，奢華而甜美。腕表除了永恆玫瑰金外，並具備蠔式鋼或18K金或Oyster Perpetual Lady-Datejust鑲鑽款，藉由材質、成色、鑽石鑲嵌的多樣化風格，呼應當代女性在職場、能力、性格上的萬千魅力、全面綻放。

在鑒定寶石品質之後，鑽石並將依據精確排列，穩固鑲嵌於表款上、最後並經過珠粒修飾。圖 / 勞力士提供
在鑒定寶石品質之後，鑽石並將依據精確排列，穩固鑲嵌於表款上、最後並經過珠粒修飾。圖 / 勞力士提供
被《紐約時報》譽為「深海女王」的美國海洋生物學家席薇亞·厄爾（Sylvia Earle），自1982年起一直擔任勞力士代言人。圖 / 勞力士提供
被《紐約時報》譽為「深海女王」的美國海洋生物學家席薇亞·厄爾（Sylvia Earle），自1982年起一直擔任勞力士代言人。圖 / 勞力士提供
英國生物學家也是2016年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得主愛瑪·甘普（Emma Camp），長年致力於拯救珊瑚礁。
英國生物學家也是2016年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得主愛瑪·甘普（Emma Camp），長年致力於拯救珊瑚礁。
Lady-Datejust搭載由勞力士自行研發、生產的2236型自動上鏈機械機芯。圖 / 勞力士提供
Lady-Datejust搭載由勞力士自行研發、生產的2236型自動上鏈機械機芯。圖 / 勞力士提供
新一代的Lady-Datejust女表經過頂級天文台精密時計認證，並將隨表款附上綠色印章標示。圖 / 勞力士提供
新一代的Lady-Datejust女表經過頂級天文台精密時計認證，並將隨表款附上綠色印章標示。圖 / 勞力士提供
1957年問世的首款Lady-Datejust腕表。圖 / 勞力士提供
1957年問世的首款Lady-Datejust腕表。圖 / 勞力士提供
年輕鋼琴家王羽佳自2009年加入了品牌家族，成為勞力士代言人至今。圖 / 勞力士提供
年輕鋼琴家王羽佳自2009年加入了品牌家族，成為勞力士代言人至今。圖 / 勞力士提供

勞力士 鑽石 品牌

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