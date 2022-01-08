穿越時光的恆動優雅 勞力士Lady-Datejust腕表

如何定義經典？經典當然有其不隨時光更迭的精神，但也有其隨時代演進的變化，一如當代卓越女性在不同領域上的成就，歷久彌新、更顯風采。初始誕生於1957年的勞力士蠔式恒動女裝日誌型（Oyster Perpetual Lady-Datejust）腕表，其小巧的尺寸不僅符合當時時代審美觀，機械機芯並經過瑞士天文台（COSC）認證，象徵女性掌握自己生命的節奏，並對精準度的需求絲毫不亞於男性。

事實上，勞力士的女性代言人在過去60年以來，於海洋保育、體育、生物科學、古典音樂擁有廣泛成就。例如勞力士早在1970年代與紐西蘭歌劇演唱家卡娜娃女爵士（Dame Kiri Te Kanawa）建立了深厚的友誼。傳奇高爾夫球手索倫斯坦（Annika Sörenstam）、以及曾兩度摘下大滿貫的西班牙網球好手蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），則代表勞力士對女性體育的高度關心，前者從1994年起擔任勞力士代言人，後者則是2016年後加入品牌的大家族。

而為了呼應品牌在生態保育、探索未知的心力，被《紐約時報》譽為「深海女王」的美國海洋生物學家席薇亞厄爾（Sylvia Earle），自1982年起也始終擔任勞力士代言人，英國生物學家兼2016年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得主愛瑪坎普（Emma Camp）則致力於拯救珊瑚礁，將視野放眼於地球。