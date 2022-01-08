肌膚開光招好運！雪花秀超夯保養推限量瓶身加碼下午茶

以漢方打造肌膚美學的韓系奢華品牌「雪花秀SULWHASOO」，一直以來追求全方面的美，由內至外的呵護，為每一位愛美的人提供全方面的肌膚保養對策，並結合亞洲千年來的珍稀藥材與現代科學，將身心靈提高層次內外合一。

雪花秀於2022年一開始，帶來養膚「金三角 幸福如意限定版」，搭配喜氣瓶身設計，與節慶連結，並結合傳統如意繩結纏繞愛心圖騰，也讓送禮多了份與心連結的浪漫與溫暖。

這次推出三大明星商品「潤燥養膚精華」、「滋陰人蔘緊緻煥顏微導精露」、「滋陰蔘回彈霜」，搭配著如意結呈現喜氣、誠意滿分，並給予不同肌膚需求的人有不同的選擇，同樣擁有好運連年。

從1月21日至2月6日於全台雪花秀專櫃或官方網站，消費滿2,022元，即可獲得新春刮刮卡一張，張張有獎。