日本、台灣過年差在哪？這啤酒包裝內建解答長知識了！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

每到過年，帶有氣泡感、又可與餐食輕鬆搭配的啤酒總是餐桌上的微醺之選。但你可知道同樣是過年，日本和台灣的年節習俗差別在哪？多個日本啤酒品牌都在此時推出期間限定包裝，將新春元素注入視覺設計，除了採期間限定上市，美味微醺、還不忘幫人長知識！

日本人過年，「門松」和「注連繩」是兩種常見於大門擺飾的和風裝飾物。其中門松又稱「松飾り」或「飾り松」，以三或五根竹子為中心，並在周圍擺上松樹，成對擺放在門口，表達對神明的感謝；而注連繩則是以稻草織成的繩串，最知名的莫過於日本島根縣出雲大社的巨大注連繩，其他則散見於神社或相撲場所，有避邪、廣結善緣的聯想。

來自日本沖繩的奧利恩（Orion）生啤酒將日本過年常見的「注連繩」、「門松」、梅花、牡丹等日本元素再結合生肖虎年，加入旗下兩款啤酒、打造出期間限定限量瓶。其中生啤酒The Draft為金色瓶身、南方之星生啤酒則為藍色瓶身，兩款皆有老虎與福字前者將在家樂福、家樂福便利購超市、大潤發推出，後者則將為全家便利商店獨賣。

同樣來自日本的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，則選用了歲寒三友（松、竹、梅）與日本風鈴圖案，巧妙融合台、日不同元素。其中「寅虎」圖案的日式風鈴代表了「無病息災、厄除祈念」，除了是常見於日本神社的漢語，也有對健康與去除惡運的祈求；而松竹梅則是高尚人格與生命力的象徵，加上紅色的富士山後，巧妙結合台灣與日本的新年元素，一月中旬將先在全家便利商店搶先上市，其他通路則陸續於一月下旬推出。

同時台灣三得利再加碼，凡在指定活動期間到家樂福購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列滿999元，或在大潤發購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列啤酒4手共24罐，即可免費獲得在台灣只送不賣的「三得利神泡機」一台，讓啤酒泡沫更加綿密美味。活動詳情，則可登陸「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S 」官方Facebook查詢。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

凡在指定活動期間到家樂福、大潤發購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列啤酒，依通路內容或金額不同，還可獲得在台灣只送不賣的「三得利神泡機」一台。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，以使用日本深層水，並使用「鑽石麥芽」及「歐洲濃香型啤酒花」為特色。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

將富士山、福虎日式風鈴、歲寒三友注入瓶身設計的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，金色瓶身喜氣也開運。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒