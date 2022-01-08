快訊

陳時中證實增2名手推車員快篩陽性 下令機場再篩9千人

防疫車隊司機遭境外傳染「可能性極高」 最新採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本、台灣過年差在哪？這啤酒包裝內建解答長知識了！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
注連繩和門松是日本過年時門前裝飾的兩大重要視覺，並為ORION巧妙結合在新款新春限定瓶身中。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
注連繩和門松是日本過年時門前裝飾的兩大重要視覺，並為ORION巧妙結合在新款新春限定瓶身中。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

每到過年，帶有氣泡感、又可與餐食輕鬆搭配的啤酒總是餐桌上的微醺之選。但你可知道同樣是過年，日本和台灣的年節習俗差別在哪？多個日本啤酒品牌都在此時推出期間限定包裝，將新春元素注入視覺設計，除了採期間限定上市，美味微醺、還不忘幫人長知識！

日本人過年，「門松」和「注連繩」是兩種常見於大門擺飾的和風裝飾物。其中門松又稱「松飾り」或「飾り松」，以三或五根竹子為中心，並在周圍擺上松樹，成對擺放在門口，表達對神明的感謝；而注連繩則是以稻草織成的繩串，最知名的莫過於日本島根縣出雲大社的巨大注連繩，其他則散見於神社或相撲場所，有避邪、廣結善緣的聯想。

來自日本沖繩的奧利恩（Orion）生啤酒將日本過年常見的「注連繩」、「門松」、梅花、牡丹等日本元素再結合生肖虎年，加入旗下兩款啤酒、打造出期間限定限量瓶。其中生啤酒The Draft為金色瓶身、南方之星生啤酒則為藍色瓶身，兩款皆有老虎與福字前者將在家樂福、家樂福便利購超市、大潤發推出，後者則將為全家便利商店獨賣。

同樣來自日本的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，則選用了歲寒三友（松、竹、梅）與日本風鈴圖案，巧妙融合台、日不同元素。其中「寅虎」圖案的日式風鈴代表了「無病息災、厄除祈念」，除了是常見於日本神社的漢語，也有對健康與去除惡運的祈求；而松竹梅則是高尚人格與生命力的象徵，加上紅色的富士山後，巧妙結合台灣與日本的新年元素，一月中旬將先在全家便利商店搶先上市，其他通路則陸續於一月下旬推出。

同時台灣三得利再加碼，凡在指定活動期間到家樂福購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列滿999元，或在大潤發購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列啤酒4手共24罐，即可免費獲得在台灣只送不賣的「三得利神泡機」一台，讓啤酒泡沫更加綿密美味。活動詳情，則可登陸「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S 」官方Facebook查詢。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

凡在指定活動期間到家樂福、大潤發購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列啤酒，依通路內容或金額不同，還可獲得在台灣只送不賣的「三得利神泡機」一台。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
凡在指定活動期間到家樂福、大潤發購買「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」系列啤酒，依通路內容或金額不同，還可獲得在台灣只送不賣的「三得利神泡機」一台。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，以使用日本深層水，並使用「鑽石麥芽」及「歐洲濃香型啤酒花」為特色。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，以使用日本深層水，並使用「鑽石麥芽」及「歐洲濃香型啤酒花」為特色。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
將富士山、福虎日式風鈴、歲寒三友注入瓶身設計的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，金色瓶身喜氣也開運。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
將富士山、福虎日式風鈴、歲寒三友注入瓶身設計的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，金色瓶身喜氣也開運。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
沖繩奧利恩（Orion）生啤酒The Draft選用沖繩在地伊江島產大麥、稻米及山原淨水，經特殊過濾程序減低麥汁的雜味成分並通過加料和過濾兩道程序抑制氧化，使鮮度更加持久。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
沖繩奧利恩（Orion）生啤酒The Draft選用沖繩在地伊江島產大麥、稻米及山原淨水，經特殊過濾程序減低麥汁的雜味成分並通過加料和過濾兩道程序抑制氧化，使鮮度更加持久。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

日本 家樂福 便利商店

延伸閱讀

安平漁光島大掃除 台日協力淨灘添佳話

澳日聲援台港新疆維族 中國：挑動對抗

日本麥當勞不到2周再鬧薯條荒 9日起停賣大、中薯一個月

日本全境日增逾6000例 沖繩等3縣實施重點措施

相關新聞

謝杰樺：肉身經驗是人類最珍貴的資產

作為一個非典型編舞家，謝杰樺有著建築與舞蹈創作的雙重背景養成，而貫徹這兩項興趣的，則是他對人類肉身與空間的互動關係。

陳武康X孫瑞鴻：共同創作如一起看雲 看久了就會出現順眼的形狀

冬日陽光午後，孫瑞鴻與太太帶著剛出生不到8個月的孩子出現在板橋驫舞劇場的排練場，陳武康與舞蹈家葉名樺的5歲女兒也剛放學，排練場瞬間充滿家常的生活對話。

為歷史建築注入創新與均衡美學 完美融合現代優雅風格

位於紐約布魯克林的室內暨照明設計工作室Workstead與美國出版商Rizzoli合作，出版了第一本室內設計專書，內容蒐錄了過去10年間該工作室深受好評且具指標性的住宅設計項目。

輕弭喧囂沉醉漫藍 傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳

比鄰台中火車站，五十多年歷史的老街屋，藉由 易寬設計 張華騫 設計總監 對生活本質及美學的見地，被打造為一處傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳，讓賓客享受美食之餘，也能沉浸場域給予的文化氛圍。

日本、台灣過年差在哪？這啤酒包裝內建解答長知識了！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

年節最強零嘴 黑橋牌條子肉乾「一口咬下超Juicy」！

過年十大必吃零嘴之一的「肉乾」，一般直接聯想就是黑橋牌，其中的「條子肉乾」年銷售可達百萬包以上，受歡迎程度可以想見。它好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。