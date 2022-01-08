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影／第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」今明登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影

台南市政府農業局今明兩天與在地大成長城企業舉辦第五屆「2022大成安心歡聚好食光-年貨市集」，邀請在地青農與小農參加，搭配優惠促銷，希望提供民眾「過年前採買年貨、準備各式團圓佳餚方便又實惠好去處」。

市集除有年菜試吃預購，推廣「散步雞動福蛋」、「植物肉產品Neo foods」、「寵物品牌GOMO PET FOOD」、「安心雞」、「根島生態蝦」、「鹿野土雞」等大成自有品牌產品，也邀請仁德「地瓜媽媽」、「so mi mi」蜂蜜等30多家在地青農提供優質農產品，還有小吃、甜點飲品、文創商品、廚藝教室、各式伴手禮，手作課程及體驗活動等上百家的攤商，連調查局都來擺攤。

二天活動還有舞台表演、闖關集點、氣球城堡、年菜展示及預訂等系列，邀請在地三村國小、永康國中、南大附中、西勢媽媽土風舞班、新化唪口韻律班帶來精采的才藝表演。

大成公司表示，這場活動的宗旨是希望疫情下，大家要吃得健康、吃得安心，平安又健康的度過非常時期。市集期間加入大成安心購永康展售中心官方line群，享有DM截角優惠~大成鮮蛋三盒130元、大成黃金鯧一尾130元等優惠。

市府農業局表示，市集攤位費用將全數捐做公益，也同步舉辦二天捐血活動，為鼓勵逛街民眾捐血，祭出好禮大放送，包括大成安心購商品券、美味餐廳餐券、闖關集點及保溫瓶、免費義剪、摸彩券、捐血中心小禮品等眾多好禮。現場還有公益義賣及捐三張發票可換二手物資，讓舊物變新歡、愛心持續循環。

第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
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第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影
第五屆「大成安心歡聚好食光-年貨市集」登場。記者周宗禎／攝影

捐血中心 青農

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