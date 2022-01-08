年節最強零嘴 黑橋牌條子肉乾「一口咬下超Juicy」！

過年十大必吃零嘴之一的「肉乾」，一般直接聯想就是黑橋牌，其中的「條子肉乾」年銷售可達百萬包以上，受歡迎程度可以想見。它好吃、必選的理由，來自品牌黑橋牌豬肉乾的傳家製程，以滷汁輔以獨家配料、自然醃製16個小時以上，再經慢火細焙至肉乾表面透出紅光，此刻口感滑嫩、鮮美甘甜，裁切成厚度0.5cm的長條狀，網友稱「免撕、方便」，「一口咬下超Juicy」。

身為肉品專家的黑橋牌，年年主打熱銷不敗的「條子肉乾」，除了諧音有趣，食用也超方便，免手撕、可優雅品嘗豬肉乾的甜美滋味。原料來自嚴格挑選、台灣最優質的豬肉，喜氣的紅色也讓條子肉乾帶了些許傳統過年年味；優質豬肉再配以品牌傳家配料，融入醬汁展現甘甜，自然醃製16個小時以上，0.5公分超厚切口感，兩段式的烘烤，成就獨有的燒烤香氣。

除了年年熱銷的經典原味，黑橋牌今年也推出台灣獨有的馬告風味，以及不計成本使用台灣頂級黑豬肉、佐以燒肉口味製成黑豬條子肉乾燒肉風味，此外，還有柚香、泰式檸檬、紐澳良、黑胡椒、蒜味、日式燒肉等不同滋味，老少咸宜。

黑橋牌條子肉乾已於全聯、7-11、家樂福，黑橋牌直營門市專櫃及網路商城、各大電商平台上架銷售。或可查黑橋牌官網： https://www.blackbridge.com.tw/things/155。