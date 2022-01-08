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海味X起司X鹹香金沙！肯德基年菜「富貴起司雞」上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
寶可夢玩家吳比、吳震非常期待新品上市，有機會收集卡牌。圖／肯德基提供
寶可夢玩家吳比、吳震非常期待新品上市，有機會收集卡牌。圖／肯德基提供

年菜一定要吃雞，寓意整年的吉祥與開運。肯德基於1月11日至2月28日限定推出「金海派富貴起司雞」，不僅有酥脆多汁的咔啦脆雞，還結合了金沙海鮮風味醬的鮮美海味、再撒上濃郁的帕瑪森起司，包辦山珍與海味。

肯德基過年期間限定推出的「金海派富貴起司雞」，金黃色的炸雞外型討喜，兼有海味X金沙X起司的多重口感。特製的金沙海鮮風味醬，由多種海味食材、鹹蛋黃、洋蔥、辣椒、蒜頭等佐料炒製而成，再撒上帕瑪森起司，香氣超濃郁。

此外，肯德基今年也首度推出「寶可夢傳說 阿爾宙斯」遊戲上市紀念之木木梟、火球鼠、水水獺等3款寶可夢肯德基Logo先行版特典卡牌，只送不賣。在遊戲開售前，玩家們可以先行蒐藏，寶可夢玩家吳比、吳震也共襄盛舉表示，「木木梟其實在玩家的世界裡人氣很高。本來就很喜歡吃肯德基了，尤其是邊玩遊戲時邊吃，就算鍵盤會油油的，也還是要吃。」

新品販賣期間，只要購買金海派富貴起司雞指定套餐，即可獲得一張特典卡牌，數量有限送完為止。另於1月24日至1月30日，購買指定套餐即可獲得一份寶可夢超限量紅包袋(2入)，每個套餐贈送一份，數量有限送完為止。

肯德基「金海派富貴起司雞」新年期間限定上市。圖／肯德基提供
肯德基「金海派富貴起司雞」新年期間限定上市。圖／肯德基提供

肯德基 寶可夢 套餐

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