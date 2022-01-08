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牛五花套餐只要100元！「焼肉LIKE」百店慶、1/11限定

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
慶祝全球第100店開幕，「燒肉LIKE」於1月11日推出「全球100店限定優惠」。圖／燒肉LIKE提供
慶祝全球第100店開幕，「燒肉LIKE」於1月11日推出「全球100店限定優惠」。圖／燒肉LIKE提供

單人燒肉風潮創始的東京燒肉名店「燒肉LIKE」宣布，將在1月11日達成「全球第100店」的里程碑，為了與消費者分享喜悅，將於1月11日推出「全球100店限定優惠」，前100位消費者可以100元超值享用牛五花套餐；當日消費滿額，還可用100元加購牛五花及松阪豬。

看準單人餐飲市場商機，「燒肉LIKE」2018年成立東京新橋一號店，打造出一個人也可以自在吃的燒肉空間。品牌一直秉持「TASTY! QUICK! VALUE! 燒肉界速食店」的理念，包括店面色調明亮、設置專屬個人烤爐、結合科技與智慧型手機應用簡化點餐流程等，也可依據不同需求提供多元主食選擇，針對肉品部位、份量與蘸醬客製化上桌等。

「燒肉LIKE」2019年4月首度跨出日本，選定台灣作為海外第一站，目前在台已有6間分店，預計2022年將在台灣再展3店。此外，除了日本擁有70間店鋪，近3年也插旗香港7間、新加坡5間、泰國1間、印尼8間、中國2間，以及台灣6間，截至目前為止共累積了99家店。

2022年新春，「燒肉LIKE」宣布於日本再展1店，在1月11日新開幕的日本奈良縣西大寺店達成「全球第100間分店」的里程碑。當日也於全球同步推出「全球100店限定優惠」。優惠活動詳情也可參考燒肉LIKE官方粉絲團。

「燒肉LIKE」從肉品份量、明亮裝潢到專屬個人烤爐，都根據單人消費的需求安排。圖／燒肉LIKE提供
「燒肉LIKE」從肉品份量、明亮裝潢到專屬個人烤爐，都根據單人消費的需求安排。圖／燒肉LIKE提供

日本 東京 套餐

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