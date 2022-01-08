聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛五花套餐只要100元！「焼肉LIKE」百店慶、1/11限定
單人燒肉風潮創始的東京燒肉名店「燒肉LIKE」宣布，將在1月11日達成「全球第100店」的里程碑，為了與消費者分享喜悅，將於1月11日推出「全球100店限定優惠」，前100位消費者可以100元超值享用牛五花套餐；當日消費滿額，還可用100元加購牛五花及松阪豬。
看準單人餐飲市場商機，「燒肉LIKE」2018年成立東京新橋一號店，打造出一個人也可以自在吃的燒肉空間。品牌一直秉持「TASTY! QUICK! VALUE! 燒肉界速食店」的理念，包括店面色調明亮、設置專屬個人烤爐、結合科技與智慧型手機應用簡化點餐流程等，也可依據不同需求提供多元主食選擇，針對肉品部位、份量與蘸醬客製化上桌等。
「燒肉LIKE」2019年4月首度跨出日本，選定台灣作為海外第一站，目前在台已有6間分店，預計2022年將在台灣再展3店。此外，除了日本擁有70間店鋪，近3年也插旗香港7間、新加坡5間、泰國1間、印尼8間、中國2間，以及台灣6間，截至目前為止共累積了99家店。
2022年新春，「燒肉LIKE」宣布於日本再展1店，在1月11日新開幕的日本奈良縣西大寺店達成「全球第100間分店」的里程碑。當日也於全球同步推出「全球100店限定優惠」。優惠活動詳情也可參考燒肉LIKE官方粉絲團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言