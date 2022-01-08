物價直直漲 彰化內衣大廠廠拍擠入人潮

物價直直漲，要省荷包就得利用廠拍時撿便宜，曼黛瑪璉･瑪登瑪朵廠7日起到9日舉辦廠慶嘉年華活動，除了各項折扣優惠，還有超值福袋和滿額抽Apple iPhone13，並結合地方社團學校表演，要讓大家買的過癮、玩的開心，還能欣賞藝文活動。

曼黛瑪璉三天廠慶嘉年華活動昨天開跑，昨天一早就有不少民眾大排長龍等著搶便宜，廠拍在活力四射的夢想家Formosa Sexy性感舞蹈啦啦隊中開幕，還送出100份早鳥幸運福袋。

昨天還有民眾特別請假陪老婆來採購，霸氣又貼心的說「老婆喜歡統統買」，也有閨蜜結伴同行，甚至替外縣市的親友代為採買，在物價飛漲期要趁機搶便宜，一次買足。

曼黛瑪璉行銷襄理翟珮君說，今年有許多暖心超值優惠，振興A區有新品內衣褲任2件8折，及買一送一、美胸一把罩專區，滿3500元再抵688元；熱賣B區滿2500現抵250元；還有人氣旺旺專區第7套免費，三套1680元，持五倍券消費送品牌飲料提袋，每日限量推出振興5倍放大福袋等。

當日消費發票滿3500元就可參加抽獎，獎品有Apple iPhone13、伊萊克斯抗菌空氣清淨機、象印STAN鐵盤燒烤組、全聯伍仟元禮券，滿額再兌換好康贈品。