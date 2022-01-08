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物價直直漲 彰化內衣大廠廠拍擠入人潮
物價直直漲，要省荷包就得利用廠拍時撿便宜，曼黛瑪璉･瑪登瑪朵廠7日起到9日舉辦廠慶嘉年華活動，除了各項折扣優惠，還有超值福袋和滿額抽Apple iPhone13，並結合地方社團學校表演，要讓大家買的過癮、玩的開心，還能欣賞藝文活動。
曼黛瑪璉三天廠慶嘉年華活動昨天開跑，昨天一早就有不少民眾大排長龍等著搶便宜，廠拍在活力四射的夢想家Formosa Sexy性感舞蹈啦啦隊中開幕，還送出100份早鳥幸運福袋。
昨天還有民眾特別請假陪老婆來採購，霸氣又貼心的說「老婆喜歡統統買」，也有閨蜜結伴同行，甚至替外縣市的親友代為採買，在物價飛漲期要趁機搶便宜，一次買足。
曼黛瑪璉行銷襄理翟珮君說，今年有許多暖心超值優惠，振興A區有新品內衣褲任2件8折，及買一送一、美胸一把罩專區，滿3500元再抵688元；熱賣B區滿2500現抵250元；還有人氣旺旺專區第7套免費，三套1680元，持五倍券消費送品牌飲料提袋，每日限量推出振興5倍放大福袋等。
當日消費發票滿3500元就可參加抽獎，獎品有Apple iPhone13、伊萊克斯抗菌空氣清淨機、象印STAN鐵盤燒烤組、全聯伍仟元禮券，滿額再兌換好康贈品。
廠慶嘉年華還安排學校與社區表演，鼓勵學生勇於追夢展現自我，8日上午有員東國小太鼓隊、侯慧鈴舞團小朋友芭蕾舞SHOW；下午有溪湖高中街舞社和熱舞社、彰化女中舞研社展現青春活力；9日上午邀請到彰化縣音樂比賽雙料冠軍員林國小弦樂團和管樂團表演。
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