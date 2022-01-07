清潔加倍！LG QuadWashTM Steam四方洗蒸氣洗碗機上市

疫情之下健康意識高漲，許多人在家烹飪，除了追求飲食健康之外，碗盤餐具的清潔更顯重要。台灣LG電子今天（1月7日）於台北3C電器空調影音展舉辦LG QuadWashTM Steam四方洗蒸氣洗碗機上市發表會，邀請金鐘影后鍾欣凌現身分享洗碗經驗及使用心得。LG QuadWashTM Steam四方洗蒸氣洗碗機共有兩種規格，上觸控面版搭載自動開門烘乾技術、快速排濕加強烘乾效果，售價69,900元，前觸控面版則為59,900元，即日起至1月16日透過LG官方線上商城進行預購，即享免費線上安裝評估跟尊榮到府教學服務，並加贈Neoflam Snow 28cm白色炒鍋（含玻蓋）一只。

身兼媳婦、媽媽及藝人等多重身分的「國民婆婆」鍾欣凌說，在沒有洗碗機前常常頂著一身疲憊回到家，飯後完全不想面對洗碗的事情，還要跟先生爭吵誰去洗碗，平時面對餐具油漬她會選擇使用熱水及菜瓜布徒手清潔，但常常洗得滿頭大汗、不小心燙傷手還是覺得不乾淨。提到即將到來的農曆過年團圓飯後餐盤收拾問題，她笑說年節時期處理大量碗盤比趕通告還累。使用LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機後，主打的蒸氣潔亮科技與超廣角螺旋洗臂讓她以前不好的洗碗經驗都一掃而空，不必再面對大量的油膩髒碗盤，讓她非常期待年夜飯的到來。

LG QuadWashTM Steam四方洗蒸氣洗碗機擁有獨家「TrueSteamTM蒸氣潔亮科技」，採100度高溫蒸氣及業界最高70～80度熱水，以先蒸後洗方式溶解油膩髒汙、燒焦或黏稠殘渣，達到更強淨的清潔性能，更能減少水漬殘留。