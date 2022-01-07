Franck Muller聯手Bamford 史努比腕表又「瘋」又可愛

卡通不只是可愛，更因為深植人心的感動，所以穿越時光、歷久不衰。Franck Muller與知名腕表改造品牌Bamford Watch Department合作，以經典的「史努比（Snoopy）」為靈感，推出一只Crazy Hour系列史努比特製腕表，挑戰創意視覺。

Franck Muller的「Crazy Hour」系列腕表，以面盤上看似隨機亂數、實則暗藏規律的機制，為閱讀時間帶來有趣的視覺體驗。新款聯名腕表則將史努比的雙臂化為指標，分鐘的手臂將按正常時序旋轉，象徵時針的手臂則會在每個準點時，瞬間跳轉至正確時刻，其餘時刻則靜止不動；同時史努比的最佳夥伴、好朋友「糊塗塔克（Woodstock）」還在面盤上兩度出現，而黑與白色的主視覺，更將在低光源時呈現迷幻的夜光綠色。