聽新聞
test
0:00 / 0:00
Franck Muller聯手Bamford 史努比腕表又「瘋」又可愛
卡通不只是可愛，更因為深植人心的感動，所以穿越時光、歷久不衰。Franck Muller與知名腕表改造品牌Bamford Watch Department合作，以經典的「史努比（Snoopy）」為靈感，推出一只Crazy Hour系列史努比特製腕表，挑戰創意視覺。
Franck Muller的「Crazy Hour」系列腕表，以面盤上看似隨機亂數、實則暗藏規律的機制，為閱讀時間帶來有趣的視覺體驗。新款聯名腕表則將史努比的雙臂化為指標，分鐘的手臂將按正常時序旋轉，象徵時針的手臂則會在每個準點時，瞬間跳轉至正確時刻，其餘時刻則靜止不動；同時史努比的最佳夥伴、好朋友「糊塗塔克（Woodstock）」還在面盤上兩度出現，而黑與白色的主視覺，更將在低光源時呈現迷幻的夜光綠色。
Bamford Watch Department的創始人George Bamford為此表示，「我喜歡史努比周邊擴散的線條設計，夜光效果令它的迷人程度更上一層樓，糊塗塌客的出現也讓我歡喜，這件作品集合了眾多我所深愛的元素，簡直是巔峰之作。」這只瘋狂同時又可愛討喜的聯名之作將限量生產25只，並搭配飾有Crazy Hours位設計的獨特禮盒，價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言