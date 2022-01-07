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虎福迎春！年菜預購起跑 搶攻疫情商機

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
南霸天享溫馨集團因應疫情影響及外送美食普及，推出「溫馨冷凍享年菜」小資特惠專案。圖／享溫馨提供
南霸天享溫馨集團因應疫情影響及外送美食普及，推出「溫馨冷凍享年菜」小資特惠專案。圖／享溫馨提供

虎福迎春！農曆新年即將到來，現代人講求方便，「外帶年菜」便成為團圓飯便利選擇，加上疫情期間，許多人都選擇將珍貴時間留在團聚時刻減少外出群聚接觸，降低聚餐染疫風險，高雄許多餐廳也順勢推出各種年菜預訂專案，讓民眾可以在家防疫慶年節。

南霸天享溫馨集團因應疫情影響及外送美食普及，推出「溫馨冷凍享年菜」小資特惠專案，冷凍年菜 4-6 人只要3,666 元優惠價，過年不再匆忙準備宴席，在家簡單加熱輕鬆上菜，美味不打折，享溫馨表示，歷經2021台灣新冠肺炎疫情衝擊，從五月到七月底的三級警戒，連鎖KTV享溫馨虧損2億，隨著疫情緩解政府開放八大行業之後，再度開店營業雖未弭平虧損，但仍看好台灣防疫資優生的潛力，願當起領頭羊，逆勢投資，發放每位員工2個月的年終獎金，來獎勵辛苦地的員工們，希望大家可以，撐過疫情，迎接曙光！

高雄萬豪酒店皇豪中餐廳外帶年菜，除夕當天現做熱騰騰回家中立即享用，彷彿大廚到府料理，澎湃十道料理，從9400元到23800元，消費者可依預算來選擇，提前訂購還有9折早鳥優惠價。鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，讓人垂涎三尺，今年再陪您一起宅在家防疫慶年節，即日起至鄧師傅官網「線上購物」多款年菜限量優惠中，訂購滿3600元即可免運送到家，今年還推出了自煮玩味系列料理包！加入內附的新鮮生食材，在家中用餐，也可以享受第一手的新鮮好食材。

築間餐飲集團-燒肉smile，首度插旗高雄，主打個人套餐的燒肉品牌「燒肉smile」全台將擁有11家分店，再度成為鄉民熱議的排隊燒肉名店。

高雄萬豪酒店皇豪中餐廳外帶年菜，除夕當天現做熱騰騰回家中立即享用，彷彿大廚到府料理。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店皇豪中餐廳外帶年菜，除夕當天現做熱騰騰回家中立即享用，彷彿大廚到府料理。記者劉學聖／攝影
鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，讓人垂涎三尺。記者劉學聖／攝影
鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，讓人垂涎三尺。記者劉學聖／攝影
南霸天享溫馨集團因應疫情影響及外送美食普及，推出「溫馨冷凍享年菜」小資特惠專案。圖／享溫馨提供
南霸天享溫馨集團因應疫情影響及外送美食普及，推出「溫馨冷凍享年菜」小資特惠專案。圖／享溫馨提供
鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，讓人垂涎三尺。記者劉學聖／攝影
鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，讓人垂涎三尺。記者劉學聖／攝影
築間餐飲集團-燒肉smile，首度插旗高雄，主打個人套餐的燒肉品牌。記者劉學聖／攝影
築間餐飲集團-燒肉smile，首度插旗高雄，主打個人套餐的燒肉品牌。記者劉學聖／攝影

年菜 疫情 新冠肺炎

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