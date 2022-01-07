草莓控開吃！7-ELEVEN「臻愛草莓」各式甜點預購開跑

又到了吃草莓的最佳季節，7-ELEVEN生活美食誌即日起搶先推出「臻愛草莓」主題，網羅百年老店連珍餅店、拿破崙先生等人氣知名烘焙品牌，全新開發推出近10款草莓甜品，預購期間至2月1日止，愛吃草莓的甜點控趕快把握季節限定的美味。

7-ELEVEN生活美食誌「臻愛草莓」首推拿破崙先生的「大湖草莓芋泥燒」，使用日本鬆餅蛋糕工法，搭配酸甜的草莓鮮果與芋泥內餡，外型絕美、口感香甜，1盒預購價499元、10盒預購價2,650元；另一款「角落小夥伴草莓布雪蛋糕」則是主打Q萌造型，使用北海道鮮奶油與新鮮草莓，搭配鬆軟的布雪蛋糕，1盒預購價499元、9盒預購價2,700元。

基隆百年老店連珍推出「連珍草莓芋泥球」與「連珍草莓芋泥雪露杯」，「連珍草莓芋泥雪露杯」將暢銷的芋泥雪露杯搭配新鮮草莓，碰撞出香甜新滋味，1盒預購價499元、8盒預購價2,560元。

網路擁有80萬人氣的「深夜裡的法國手工甜點」推出「北海道草莓重乳酪蛋糕」，採用北海道奶油乳酪，滑順乳酪搭配草莓果肉顆粒，完美呈現食材滋味，2盒預購價916元、10盒預購價3,490元；「吳寶春草莓不老吐司」選用來自台灣草莓果粒，並添加奶油乳酪，2條預購價720元、8條預購價2,000元。「里夫蛋糕草莓手指泡芙」以香濃牛奶搭配香草籽製造的內餡，搭配法國進口草莓果泥，一咬就能感覺到爆餡，1盒預購價515元、10盒預購價2,990元；「久久津草莓大福」以Q彈麻糬外皮包裹綿密紅豆餡，融入台灣大湖草莓的酸甜滋味，是冬天不能錯過的美味，2盒預購價820元、10盒預購價2,990元。

近年來芋頭控聲勢躍升，7-ELEVEN首次跨界合作知名芋頭飲品店「清原」，1月12日起於門市獨家推出「清原芋見奶奶」，嚴選在地芋頭，依循傳統工藝先蒸後碾碎壓製成芋頭泥，釋放完美芋頭香味，加入特選牛奶，整體口感香濃滑順，售價38元，可享1月12日至1月16日指定品項2件79折、3件75折，1月17日至2月8日嘗鮮價35元。