包大山X臺中好橘跨界聯名禮盒 過年送禮最佳選擇

▲臺中市政府農業局、豐原區農會與包大山跨界合作，推出臺中好橘聯名禮盒。 圖／臺中市豐原區農會 提供

年節將近，許多民眾都有送禮需求，由臺中市政府農業局推出的「臺中好橘」柑橘優質品牌，今年度邀請插畫家—包大山進行創作，藉由她對柑橘不同的視角，繪製出柑橘的想像世界，為臺中好橘禮盒換上新衣，希望大家一邊享用時能一邊感受到台灣果農們細心培植的心意。

▲臺中好橘今年度與包大山合作，繪製出柑橘的想像世界，感受台灣果農細心栽培的心意。 圖／臺中市豐原區農會 提供

橘子是台灣秋冬時非常常見且受歡迎的水果，臺中市政府農業局、豐原區農會與插畫家包大山跨界合作，推出「臺中好橘跨界聯名禮盒」，禮盒外觀由包大山設計，以青色和橙色的果實和果樹作為Pattern，遠看是累累果實的外觀，近看是忙碌的果農們穿梭其中的橘子園，極具巧思與特色的設計，讓民眾送禮自用兩相宜，現在購買「臺中好橘-包大山聯名合作禮盒」就贈送獨家限量聯名紅包袋！

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▲買禮盒獨家贈送限量聯名紅包袋。 圖／臺中市豐原區農會 提供