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全台國王派大集合！逾60款派點入列 預約整年好運氣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
現場集結各種造型、內餡的國王派。圖／台灣麵包大使協會提供
現場集結各種造型、內餡的國王派。圖／台灣麵包大使協會提供

「國王派」是每年1/6主顯節法國餐桌必備的家人共享派點，內餡包有小瓷偶，吃的人象徵擁有整年的好運氣；因其具有祝福與幸運的意涵，加上互動趣味性十足，台灣近幾年從超商、麵包店、甜點店都陸續推出國王派，也逐漸在烘焙市場展現新商機。法國麵包大使協會日前邀請法國在台協會、全台知名麵包、甜點店共襄盛舉，現場帶來超過60個國王派，以「一店一派」的方式環繞全台，被稱作是「2022最盛大國王派餐桌派對」，熱鬧非凡。

法國在台協會商務處處長高德廉指出，吃國王派是從古羅馬時代至今的傳統習俗，每年12月市面上就開始出現各式國王派，新年更是國王派的重點檔期，這個習俗來到台灣、在此熱鬧呈現，他說，「讓人非常感動」。主辦單位台灣麵包大使協會理事長張明旭認為，國王派在台灣烘焙市場上越來越有熱度，希望未來國王派不僅是主顯節享用的美食，也能將飽含祝福寓意的國王派延續下去，成為融入台灣生活的美味派點之一。

作家陳穎則分享，在法國除了高級飯店、知名品牌會推出特別設計的國王派，大型量販店、連鎖麵包店也是隨處可得；94%的法國人一年至少會吃一次國王派，一年能賣出3千萬個國王派。至於國王派的亮點「小瓷偶」，不僅是幸運的象徵，在法國也是各店家展現個性的重要行銷管道，像是Pierre Hermé每年都會與藝術家合作製作限量版，也引爆收藏熱潮。

國王派在法國也有南北之分，以羅亞爾河為界，北邊吃的是國王派，南部則以布里歐許麵包為主體，加了五顏六色的糖漬果乾、橙花水、珍珠糖製作成的國王蛋糕。

日前舉辦的國王派餐桌派對，活動集結飯店、連鎖餐飲、甜點與麵包店等店家，百家爭鳴、各有特色，現場有不同造型、劃紋、口味的國王派，內餡也從經典的杏仁奶油餡，到草莓、柚子、開心果、芋香鹹蛋黃等創意口味。王鵬傑、康豐柚、李聖傑等近30位的名廚也親臨現場，分享派點的美妙世界。

現場嘉賓分享各種吃派習俗與趣味。圖／台灣麵包大使協會提供
現場嘉賓分享各種吃派習俗與趣味。圖／台灣麵包大使協會提供
2022全台最盛大的國王派餐桌，日前完美落幕。圖／台灣麵包大使協會提供
2022全台最盛大的國王派餐桌，日前完美落幕。圖／台灣麵包大使協會提供

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