太妃糖還是巧克力？ VULCAIN鬧鐘表 暖心新色太甜蜜

每過一年，都忍不住想讓人換上新顏色、帶來新氣象。瑞士鐘表品牌Vulcain創立於1858年，並從1949年因為打造鬧鐘功能而聞名。品牌近日針對旗下鬧鈴腕表推出兩款新色面盤，分別為太妃糖和巧克力色，甜蜜而且0熱量，為手腕上煥發開春甜蜜新能量。

在1950年代，能將鬧鐘功能縮小放入表款之內，無疑是劃時代性質的先進科技，當時並為多位美國前總統所喜愛，包含杜魯門、艾森豪威爾、柯林頓、歐巴馬，甚至現任總統拜登在任職副總統期間，都曾配戴過此品牌表款，堪稱美國總統的熱愛之選。