聽新聞
test
0:00 / 0:00
太妃糖還是巧克力？ VULCAIN鬧鐘表 暖心新色太甜蜜
每過一年，都忍不住想讓人換上新顏色、帶來新氣象。瑞士鐘表品牌Vulcain創立於1858年，並從1949年因為打造鬧鐘功能而聞名。品牌近日針對旗下鬧鈴腕表推出兩款新色面盤，分別為太妃糖和巧克力色，甜蜜而且0熱量，為手腕上煥發開春甜蜜新能量。
在1950年代，能將鬧鐘功能縮小放入表款之內，無疑是劃時代性質的先進科技，當時並為多位美國前總統所喜愛，包含杜魯門、艾森豪威爾、柯林頓、歐巴馬，甚至現任總統拜登在任職副總統期間，都曾配戴過此品牌表款，堪稱美國總統的熱愛之選。
新一代2022年的Vulcain腕表除了基本鬧鈴功能，再針對機芯的防震系統予以改良，平衡擺輪軸上的摩擦、改善振幅調節，進而提高了操作的規律性。新作兩款太妃糖與巧克力色的面盤，在甜美色彩外再經過太陽紋打磨修飾，42毫米的精鋼表殼內則使用了手上鍊的V-11自製機芯，其響鈴時間將可持續約20秒，其中太妃糖色面盤搭配栗子色路易斯安那鱷魚皮表帶，巧克力色面盤則搭配巧克力色碳纖維牛皮表帶，訂價則為206,800元至209,800元不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言