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太妃糖還是巧克力？ VULCAIN鬧鐘表 暖心新色太甜蜜

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Vulcain近日針對旗下鬧鈴腕表推出兩款新色面盤，分別為太妃糖和巧克力色，甜蜜而且0熱量。圖 / VULCAIN提供
Vulcain近日針對旗下鬧鈴腕表推出兩款新色面盤，分別為太妃糖和巧克力色，甜蜜而且0熱量。圖 / VULCAIN提供

每過一年，都忍不住想讓人換上新顏色、帶來新氣象。瑞士鐘表品牌Vulcain創立於1858年，並從1949年因為打造鬧鐘功能而聞名。品牌近日針對旗下鬧鈴腕表推出兩款新色面盤，分別為太妃糖和巧克力色，甜蜜而且0熱量，為手腕上煥發開春甜蜜新能量。

在1950年代，能將鬧鐘功能縮小放入表款之內，無疑是劃時代性質的先進科技，當時並為多位美國前總統所喜愛，包含杜魯門、艾森豪威爾、柯林頓、歐巴馬，甚至現任總統拜登在任職副總統期間，都曾配戴過此品牌表款，堪稱美國總統的熱愛之選。

新一代2022年的Vulcain腕表除了基本鬧鈴功能，再針對機芯的防震系統予以改良，平衡擺輪軸上的摩擦、改善振幅調節，進而提高了操作的規律性。新作兩款太妃糖與巧克力色的面盤，在甜美色彩外再經過太陽紋打磨修飾，42毫米的精鋼表殼內則使用了手上鍊的V-11自製機芯，其響鈴時間將可持續約20秒，其中太妃糖色面盤搭配栗子色路易斯安那鱷魚皮表帶，巧克力色面盤則搭配巧克力色碳纖維牛皮表帶，訂價則為206,800元至209,800元不等。

Vulcain 50's總統表，太妃糖色面盤搭配栗子色路易斯安那鱷魚皮表帶，209,800元。圖 / VULCAIN提供
Vulcain 50's總統表，太妃糖色面盤搭配栗子色路易斯安那鱷魚皮表帶，209,800元。圖 / VULCAIN提供
Vulcain 50's總統表，巧克力色面盤則搭配巧克力色碳纖維牛皮表帶，206,800元。圖 / VULCAIN提供
Vulcain 50's總統表，巧克力色面盤則搭配巧克力色碳纖維牛皮表帶，206,800元。圖 / VULCAIN提供
42毫米的精鋼表殼內則使用了手上鍊的V-11自製機芯，其響鈴時間將可持續約20秒。圖 / VULCAIN提供
42毫米的精鋼表殼內則使用了手上鍊的V-11自製機芯，其響鈴時間將可持續約20秒。圖 / VULCAIN提供

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