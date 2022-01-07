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家樂福新春福袋198元，買就刮台積電、玉山股票購買金

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
家樂福新年首波紅利換購活動推出1/18~3/13期間可以最低紅利點數5千點換購九陽與可口可樂獨家聯名款廚具小家電。圖/家樂福提供
家樂福新年首波紅利換購活動推出1/18~3/13期間可以最低紅利點數5千點換購九陽與可口可樂獨家聯名款廚具小家電。圖/家樂福提供

迎虎賀新年，家樂福推出千款年貨商品抗漲十大優惠活動，包括：1/9、1/16家樂福會員獨享量販、超市、線上購物滿額9折回饋，1/18~3/13可以最低紅利點數5千點換購家樂福與九陽、可口可樂獨家聯名款廚具小家電，而今年大年初一開賣的限量福袋更是首創大送股票購買金。

家樂福表示，新春福袋將於農曆新年大年初一2/1上午10:00在全台量販、超市發送號碼牌開放入場購買，不限家樂福會員都可購買(每人限購一份)，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，售價198元(每份)，商品內容物包含:進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。購買福袋者可獲得「福虎生風虎哩送」刮刮卡一張，今年幾乎有買就有獲獎機會，獎項分為: 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，其中，最令人期待的大獎，有別於以往送車或家電，首開通路先例送「股票金」，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括：台積電股票一張現金獎、玉山金股票三張現金獎。至於「手氣旺」區獎項則有桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、南投涵碧樓等多家住宿券與自由行，以及氣泡水等「運氣旺」區獎。

今年也推出免排隊搶福袋的服務，家樂福線上購物提前1/24上午11:00開放搶購，活動至1/26止(數量以網站公告為限)，線上福袋售價288元，本次無宅配服務僅限到店取件，取貨時間為: 2/2~2/6，購買即加贈一組折扣碼(2/9以簡訊發送至購買者手機)，只要在線上購物結帳時輸入贈送折扣碼，指定商品單筆滿588元現折168元(全館近九成商品適用，折扣碼有效至2022/3/31止，每帳號限購1份)。

家樂福推出千款年貨商品抗漲十大優惠活動，大年初一開賣的限量福袋更是首開通路先例送股票購買金。圖/家樂福提供
家樂福推出千款年貨商品抗漲十大優惠活動，大年初一開賣的限量福袋更是首開通路先例送股票購買金。圖/家樂福提供

家樂福 福袋

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