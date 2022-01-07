讓鞋控黑嘉嘉也心動？HOGAN春夏新品燕麥色小包太搶眼

甫邁入全新一年，義大利精品品牌HOGAN推出2022春夏新品，包含鞋履、包款、服裝，以英國哲學家Alan Watts名言為靈感，定調為RE-Mixology，強調在傳統、創新和現代間的平衡與再創意，並邀請到氣質女棋士黑嘉嘉，質感出席。

圍棋職業七段、曾獲世界圍棋女子大賽亞軍的黑嘉嘉今日出席HOGAN 2022春夏新品記者會。自陳擁有大量鞋履收藏、喜歡鞋子多過包包的黑嘉嘉，提到今日身上的一顆HOGAN H Logo燕麥白色皮革斜背包，是她第一眼就看上的吸睛單品，包款除了具備燕麥白色，還可將她隨身小物如必備的小洋傘，輕巧收納。而雖然因為疫情導致交通限制，但黑嘉嘉正與父親討論未來來台相聚的可行性，她並提到由於父親身上的顏色多為單色，因此讓她想挑一雙撞色休閒鞋送給老爸，也為父親造型帶來更多風格可能。

2022的HOGAN春夏新品，首推帶來「療癒」感的全新H597系列鞋履。鞋身透過波浪、變形的品牌首字母H Logo在鞋面打造出宛如雲朵的流動感，同時柔軟的面料則一如棉花糖般蓬鬆，讓日常穿戴好感度大增。最受歡迎的MIDI H222系列則「穿」上了莫蘭迪灰與燕麥白，以柔和、低彩度傳遞都會簡約印象。3R系列回歸品牌創始初衷、以品牌創立1986年時一雙「Traditional」鞋款，但以回收（Recycle）、重用（Reduce）的3R為精神結合環保材質打造鞋履，並分高筒、低筒兩種選擇；同系列並有3R休閒鞋，同樣採用環保回收材料再製，讓時尚意念永續。