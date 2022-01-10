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deya經典IP聯名萌出新高度 凱蒂貓、奧黛麗赫本風抗菌5in1魔法包

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／有.設計uDesign提供
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「時尚會褪色，風格才是永恆」，當可愛的Hello Kitty遇上典雅時尚的奧黛麗赫本，會碰出什麼火花呢？台灣精品品牌deya，曾在2020年與台灣故宮合作推出『Hello Kitty x 故宮聯名旅行魔法包』，獲得數千人贊助及突破五百萬嘖嘖募資的好成績，包包的設計還獲得法國金牌專利設計獎。今年面對全球疫情的威脅，deya選擇與國際IP合作，結合了時尚設計與科技防疫，攜手推出聯名Hello Kitty奧黛麗赫本抗菌5in1魔法包。

有別於一般的凱蒂包，在外觀的設計上，運用可愛素描風的Hello Kitty搭配赫本經典黑白波卡圓點，創造出復古創新、可愛兼具時尚的外型；上班休閒穿搭、亦可當抗菌媽媽包使用。一包多變的功能可在10秒內變換成後背、手提、收納三種不同的模式，掛件加上抗菌零錢包和票卡夾，5合1的設計輕鬆因應各種情境需求；材質使用上有效防潑水和耐髒汙，打翻飲料時可迅速擦拭乾淨，不僅如此，面對疫情時代，包包的內裏採用國際認證的杜邦抗菌塗層，有效抑制細菌生長，再也不會把細菌帶回家，保護自己和身邊的親人們，讓你可以優雅出門，安心地回家。

凱蒂奧黛麗赫本聯名抗菌5in1魔法包於1月12日在嘖嘖募資平台上線，超早鳥最高可享85折優惠，喜歡Hello Kitty及奧黛麗赫本風的你千萬不能錯過這次收藏的機會！詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

Hello Kitty

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