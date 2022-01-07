虎年最夯！全家便利商店「友你太療癒」集點跳跳虎領軍

2022虎年最夯肖像就屬「跳跳虎」，全家便利商店以活潑的跳跳虎為主題，1月12日上午10點起至3月8日推出「友你太療癒」集點活動，包括餐具組、保冷束口提袋、保溫吸管杯、Q版娃娃、造型毯，還有過年聚會炒熱氣氛必備的疊疊樂，虎迷趕快衝一波！

全家便利商店「友你太療癒」集點推出跳跳虎、小豬兩款「歡樂隨行餐具組」，內含筷子、湯匙與叉子，會員點數400點＋249元或2,000點＋199元可加購一款，每款首批限量3,500個；「保冷束口提袋」為2合1保冷袋與收納袋組合，共有小豬、跳跳虎兩款，會員點數400點＋249元或2,000點＋199元可加購一款，每款首批限量3,500個；「保溫吸管杯」為750ml大容量，共有小豬、跳跳虎兩款，會員點數400點＋399元或2,000點＋349元可加購一款，每款首批限量3,000個。

小巧可愛的「跳跳虎Q版娃娃」不僅是最萌裝飾品，還可當作虎年開運擺飾，會員點數400點＋249元或2,000點＋199元，首批限量1,500個；蓬鬆質感的「跳跳虎造型毯」是冬日的溫暖夥伴，會員點數400點＋699元或2,000點＋599元，首批限量4,000個；過年親友團聚可以炒熱氣氛的「疊疊樂（跳跳虎）」，讓跳跳虎與好友們一起陪伴大眾度過歡樂時光，會員點數400點＋399元或2,000點＋349元，首批限量4,000個。

除了集點活動之外，全家便利商店1月12日上午10點起另推出可以直購入手的小熊維尼周邊商品，其中超萌的「維尼絨毛迴力車禮盒」內有小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳等4款絨毛迴力車，售價1,099元，首批限量2,000套；「維尼造型單柄湯鍋」以紅色風格印上可愛的小熊維尼肖像，售價899元，首批限量4,000套；「維尼造型平底鍋」採用小熊維尼大臉造型鍋面設計，可用於早餐煎蛋、煎吐司或煎出可愛維尼鬆餅，售價699元，首批限量4,000套；「維尼造型圍裙」是下廚的好幫手，售價499元，首批限量4,000套。另外還有居家、外出露營野餐都適合的「維尼系列摺疊收納箱」，放上蓋子就可成為簡易小桌，售價599元，首批限量4,000套。