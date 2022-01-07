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《南村有歌》最懷念的流行經典組曲 下周二Live開唱

聯合新聞網 / 聯合數位文創
南村有歌系列音樂會將於1月11日起於南村劇場演出，多首80年代經典歌曲將帶給觀眾最熱血沸騰的精湛演出。圖／聯合數位文創提供
南村有歌系列音樂會將於1月11日起於南村劇場演出，多首80年代經典歌曲將帶給觀眾最熱血沸騰的精湛演出。圖／聯合數位文創提供

《南村有歌》系列音樂會1月11日起(周二)將於南村劇場liveband演出，這次表演高達近20首歌曲80年代經典流行歌曲，以劇場結合樂團演奏，帶領現場觀眾回顧80年代台灣最青春不羈的流行歲月，演出歌曲包含羅大佑、張雨生、陳志遠、齊秦〈我期待〉、〈愛情宣言〉、〈滾滾紅塵〉等膾炙人口的歌曲，同時也致敬經典電影〈七匹狼〉、〈搭錯車〉、〈異域〉…此外，還有一度稱霸台灣電視的言情教母－瓊瑤的經典電視劇，多首主題曲包含〈月朦朧鳥朦朧〉、〈千言萬語〉、〈我是一片雲〉等，旋律光是音樂一下就勾起許多人的青春回憶，結合音樂劇場的總體美學，使用「歌說故事」的創作宗旨，希望能帶給觀眾 cabaret 式的體驗，預計演出現場將帶給觀眾最熱血沸騰的精湛演出。

《南村有歌》系列音樂會1月11日起(周二)將於南村劇場liveband演出。圖／聯合數位文創提供
《南村有歌》系列音樂會1月11日起(周二)將於南村劇場liveband演出。圖／聯合數位文創提供

這次由聯合數位文創及金色晨曦主辦之《南村有歌》系列音樂會從１月11日起至５月幾乎每周二都有演出，並邀請多位實力派歌手共襄盛舉，首場有「鐵肺男聲」卓義峯打頭陣，以及「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出，現場販售酒精飲品外，只要購買桌椅區還可獲得天然零添加的愛瑞雅藍苺沙瓦氣泡飲乙瓶，希望讓觀眾享有絕佳的視聽娛樂，也能享有美好的味蕾體驗。更多節目資訊請至udn售票網查詢。

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