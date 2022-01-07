《南村有歌》最懷念的流行經典組曲 下周二Live開唱

《南村有歌》系列音樂會1月11日起(周二)將於南村劇場liveband演出，這次表演高達近20首歌曲80年代經典流行歌曲，以劇場結合樂團演奏，帶領現場觀眾回顧80年代台灣最青春不羈的流行歲月，演出歌曲包含羅大佑、張雨生、陳志遠、齊秦〈我期待〉、〈愛情宣言〉、〈滾滾紅塵〉等膾炙人口的歌曲，同時也致敬經典電影〈七匹狼〉、〈搭錯車〉、〈異域〉…此外，還有一度稱霸台灣電視的言情教母－瓊瑤的經典電視劇，多首主題曲包含〈月朦朧鳥朦朧〉、〈千言萬語〉、〈我是一片雲〉等，旋律光是音樂一下就勾起許多人的青春回憶，結合音樂劇場的總體美學，使用「歌說故事」的創作宗旨，希望能帶給觀眾 cabaret 式的體驗，預計演出現場將帶給觀眾最熱血沸騰的精湛演出。

《南村有歌》系列音樂會1月11日起(周二)將於南村劇場liveband演出。圖／聯合數位文創提供