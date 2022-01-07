超商熱壓新食感！7-ELEVEN、阜杭豆漿聯名推「蔥蛋厚燒餅」

想吃道地中式早餐不必早起排隊卡位，到7-ELEVEN指定門市24小時隨時都能吃到台北最火紅的「阜杭豆漿」，7-ELEVEN繼2020年推出年銷超過500萬顆、榮登7-ELEVEN聯名史上銷售最快紀錄的「阜杭豆漿經典飯糰」之後，1月12日起將重磅推出全新食感熱壓餐點「阜杭豆漿—蔥蛋厚燒餅」，售價60元，首波於100間指定門市開賣、預計2月下旬於600間有販售熱壓吐司的門市販售。

7-ELEVEN將「阜航豆漿」本店幾乎是人人必點的品項「厚燒餅夾蛋」超商商品化，首度跳脫熱壓吐司和傳統燒餅框架，推出顛覆以往的熱壓商品，保有傳統燒餅夾蛋口感與美味，由阜杭師傅到超商鮮食廠親自指導製程、共同開發獨家商品，老師傅家傳厚燒餅遵循古法製作、堅持桿麵手法，餅皮外酥內Q、外層微微一層糖衣，包裹以生鮮蔥與蔥油調味的厚實青蔥烤蛋，大口咬下蔥香與芝麻香環繞口中，消費者到店購買採現點現壓，貼近阜杭豆漿本店風味。

1月12日起「阜杭豆漿—蔥蛋厚燒餅」新品上市，可享搭配指定飲料75元OPEN組合餐，推薦搭配人氣商品「阜杭豆漿經典飯糰」、豆漿，輕鬆打造超商版「阜杭豆漿套餐」，首波於100間指定門市開賣、預計2月下旬於600間有販售熱壓吐司的門市販售。查詢網址：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx。