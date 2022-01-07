《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》威秀限定

2022年對ACG粉絲來說，絕對是值得紀念的一年，因為這正是《刀劍神域》原作小說第一部故事『艾恩葛朗特』的起始之年，也是動畫播映滿十年的重要年份。《刀劍神域》不僅以精彩的世界觀結合了未來科技，作品問世後的各項多媒體遊戲與活動，也為觀眾描繪了具體且美好的未來世界願景，而電影《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》在2021年底，以「最初的感動」為號召，讓觀眾們得以用女主角「亞絲娜」的視角，再次進入結合了VR、邂逅、友誼、戰鬥、生死存亡等交織而成，真實得宛如第二次人生的冒險世界。

為了紀念這個值得立下里程碑的時刻，緊接著「刀劍神域特展2022」將於1月22日在新光三越百貨A9的9樓宴會展演館舉辦，而開展日隔天，1月23日的午間在指定威秀影城，也推出「《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》豪華新年特典場」讓全台粉絲同歡，持新年特典場電影票根，還能參加劇場版的主角群聲優簽名海報抽獎活動，在特展現場消費滿額，還有機會拿到劇場版限定Q版圖卡喔！

「《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》豪華新年特典場」採限量預售票制，每張票都有「豪華新年特典禮包組」，每組內均含日本同款劇場版ED長形圖卡一組(每組二張)、劇場版複製原畫組一份(共計三款原畫，隨機贈送一款)、原作繪師abec描繪的「感謝支持」色紙風大圖卡一份、亞絲娜&米特NEW YEAR賀年卡，每組電影套票售價600元，除了能一次擁有精選特典之外，還有收納用的專屬珍藏信封；活動預售票將於1月19日中午12點，在威秀影城網站售票系統開賣。

寒假期間參加完豪華新年特典場後，憑特典場電影票根，還可以參加木棉花準備的雙重回饋活動，第一重就是可以到官方FaceBook參加指定貼文的抽獎活動，回傳票根後就有機會抽中聲優「松岡禎丞」、「戶松遙」、「水瀨祈」親筆簽名的3張劇場版海報，第二重，只要至「刀劍神域特展2022」消費《刀劍神域》系列商品滿599元，結帳時出示票根，還能再隨機獲得限量劇場版限定夜空版Q版圖卡，或劇場版限定甜點版Q版圖卡一張，有可愛風的夜空版背景圖，及亞絲娜與桐人喝珍珠奶茶、品嘗菠蘿包與蛋塔2種版本，融合了男女主角的可愛感與收藏特殊性，值得觀眾珍藏。

在「刀劍神域特展2022」現場，最受粉絲矚目的就是限量精品福袋組，原本總價3880元，特展歡慶價只要1800元，組合內中有高質感、大容量的「完全潛行耐刮登機箱」，可以將現場戰利品直接帶著走，以及動畫版《刀劍神域 Alicization》中「史提西亞」造型的亞絲娜與「整合騎士」愛麗絲款式的雙面全彩抱枕，以及帥氣桐人大圖的電競滑鼠墊，讓你外出或在家都有〝開掛〞般的氣場！現場還有各款高質感劇場版限量新品，首推兼顧實用與收藏價值的「USB鋁合金滑鼠墊」，滑順冰涼的鋁合金，結合32G容量的USB，讓玩家有電影主角群的加持，打起遊戲感受更飆速順暢，還有劇場版主視覺布掛畫、劇場版星空夜景塑膠海報等精美新品，無論是被米特投注於亞絲娜的友情牽動，還是再度被女神的帥氣表現圈粉，你都能將感動以行動帶回家！喜愛《刀劍神域》的玩家與觀眾們，記得把握機會登入這場實體活動！更多「刀劍神域特展2022」情報，歡迎持續關注特展官網，就絕不會錯過最新消息。

《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》豪華新年特典場售票連結https://www.vscinemas.com.tw/vsTicketing/ticketing/ticket.aspx

《刀劍神域 –Progressive–無星夜的詠嘆調》Beyond電影預告

https://youtu.be/FbiaFMC56DM

刀劍神域特展2022官方網站https://sao-sp.tw/