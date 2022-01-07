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感受春暖浪漫能招桃花！Diptyque情人節推4款香氛蠟燭

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DIPTYQUE 2022情人節限量系列。圖／DIPTYQUE提供
DIPTYQUE 2022情人節限量系列。圖／DIPTYQUE提供

仍在冬天，卻讓人期待著春暖花開的季節，想起的是花團錦簇景緻跟香氣撲鼻，喜愛香氣的香水控們，想到香氣一定不會忘記時尚香氛品牌Diptyque給人帶來各種心境及香調層次感。2022年Diptyque玫瑰家族推出4款香氛蠟燭，荔枝、洋甘菊、洋薊、玫瑰，就像座落在一整座花園之中的浪漫儀式。

開春就有花香滿園氛圍的Diptyque，以經典起源於美麗豐盈的大馬士革玫瑰與千葉玫瑰，調香師Fabrice Pellegrin將過去萃取再次升級Firad玫瑰精華，將玫瑰香氣帶到最高層次，並加入了洋薊、荔枝、洋甘菊，豐富了整座花園，更多了果香調與花香調的多層次揉和搭配，就如同為花園譜下一段嶄新的戀曲。

Diptyque也與美國著名花藝師Maurice Harris攜手合作，打造如同花束般的包裝，來妝點出繽紛燦爛的美麗季節，利用斑斕的天堂鳥、華麗動人的翠雀花、纖細柔嫩的日本毛茛等元素，點綴出季節與玫瑰間的歡愉。

Diptyque 2022年為歌頌玫瑰之水，四款限量版香氛蠟燭的燭杯上添加系列圖案，為表現出香味與視覺感官同時到位的氛圍。蠟燭部分除了玫瑰香氛蠟燭外，並且另外加入洋甘菊、荔枝和洋薊三款全新香調。

DIPTYQUE橢圓鏡面燭杯配飾／2,500元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE橢圓鏡面燭杯配飾／2,500元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量玫瑰之水淡香水 100ml 4,250元／淡香精 75ml 5,000元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量玫瑰之水淡香水 100ml 4,250元／淡香精 75ml 5,000元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量玫瑰之水淡香精 75ml 5,000元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量玫瑰之水淡香精 75ml 5,000元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量香氛蠟燭 洋薊、洋甘菊、荔枝、玫瑰 190g／2,450元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量香氛蠟燭 洋薊、洋甘菊、荔枝、玫瑰 190g／2,450元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量玫瑰之水淡香水 100ml 4,250元。記者劉小川／攝影
DIPTYQUE 2022限量玫瑰之水淡香水 100ml 4,250元。記者劉小川／攝影

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