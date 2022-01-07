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感受春暖浪漫能招桃花！Diptyque情人節推4款香氛蠟燭
仍在冬天，卻讓人期待著春暖花開的季節，想起的是花團錦簇景緻跟香氣撲鼻，喜愛香氣的香水控們，想到香氣一定不會忘記時尚香氛品牌Diptyque給人帶來各種心境及香調層次感。2022年Diptyque玫瑰家族推出4款香氛蠟燭，荔枝、洋甘菊、洋薊、玫瑰，就像座落在一整座花園之中的浪漫儀式。
開春就有花香滿園氛圍的Diptyque，以經典起源於美麗豐盈的大馬士革玫瑰與千葉玫瑰，調香師Fabrice Pellegrin將過去萃取再次升級Firad玫瑰精華，將玫瑰香氣帶到最高層次，並加入了洋薊、荔枝、洋甘菊，豐富了整座花園，更多了果香調與花香調的多層次揉和搭配，就如同為花園譜下一段嶄新的戀曲。
Diptyque也與美國著名花藝師Maurice Harris攜手合作，打造如同花束般的包裝，來妝點出繽紛燦爛的美麗季節，利用斑斕的天堂鳥、華麗動人的翠雀花、纖細柔嫩的日本毛茛等元素，點綴出季節與玫瑰間的歡愉。
Diptyque 2022年為歌頌玫瑰之水，四款限量版香氛蠟燭的燭杯上添加系列圖案，為表現出香味與視覺感官同時到位的氛圍。蠟燭部分除了玫瑰香氛蠟燭外，並且另外加入洋甘菊、荔枝和洋薊三款全新香調。
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