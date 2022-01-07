勞發署明良品市集延期 客至店家使用5倍券現場加碼50％

桃機疫情持續擴大，農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導的庇護工場、創業鳳凰及多元就業商家推出特色年節禮盒，原定明天將在中壢區銀河廣場舉辦良品市集，邀請34單位設攤，為防堵疫情，現活動延期辦理。

因應民眾過年購物需求，良品市集歡樂購活動現場有地方農特產、烘焙糕點、有機蔬果、咖啡茶飲、手工美食、工藝文創、生活雜貨、童裝用品及寵物用品，現場並提供試吃及服務體驗，可搭配成伴手禮盒，送禮自用兩相宜，商品多元豐富。

桃竹苗分署長賴家仁表示，原定現場的現場推出眾多購物好康，滿額贈及摸彩先取消，活動何時辦理還在商討，不過若民眾想做公益於行政院5倍券消費使用期間，民眾只要持5倍券，至合作店家購物消費，紙本券或數位綁定均可享現場加碼50%的額度，成為1.5倍的購物金，例使用5倍券5000元，店家現場加碼2500元，共可選購7500元的商品，以此類推。

賴家仁指出，民眾可至勞動部「好康助弱勢」https://se.wda.gov.tw/Coupon查詢，或逕電洽廠商購買，各店家優惠不同可自行查詢，讓他們可以永續經營，創造更多穩定的就業機會。