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專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

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勞發署明良品市集延期 客至店家使用5倍券現場加碼50％

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導原定明天將在中壢區銀河廣場舉辦良品市集，為防堵疫情，現活動延期辦理。記者翁唯真／翻攝
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導原定明天將在中壢區銀河廣場舉辦良品市集，為防堵疫情，現活動延期辦理。記者翁唯真／翻攝

桃機疫情持續擴大，農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導的庇護工場、創業鳳凰及多元就業商家推出特色年節禮盒，原定明天將在中壢區銀河廣場舉辦良品市集，邀請34單位設攤，為防堵疫情，現活動延期辦理。

因應民眾過年購物需求，良品市集歡樂購活動現場有地方農特產、烘焙糕點、有機蔬果、咖啡茶飲、手工美食、工藝文創、生活雜貨、童裝用品及寵物用品，現場並提供試吃及服務體驗，可搭配成伴手禮盒，送禮自用兩相宜，商品多元豐富。

桃竹苗分署長賴家仁表示，原定現場的現場推出眾多購物好康，滿額贈及摸彩先取消，活動何時辦理還在商討，不過若民眾想做公益於行政院5倍券消費使用期間，民眾只要持5倍券，至合作店家購物消費，紙本券或數位綁定均可享現場加碼50%的額度，成為1.5倍的購物金，例使用5倍券5000元，店家現場加碼2500元，共可選購7500元的商品，以此類推。

賴家仁指出，民眾可至勞動部「好康助弱勢」https://se.wda.gov.tw/Coupon查詢，或逕電洽廠商購買，各店家優惠不同可自行查詢，讓他們可以永續經營，創造更多穩定的就業機會。

勞動部 疫情

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